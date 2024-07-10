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Китай удивил реакцией после удара по "Охматдету": к чему призвал Украину и РФ

В МИД КНР отказались более конкретно прокомментировать очередное военное преступление российских террористов

сегодня, 07:00 comments1014
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Кравцев Сергей
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Официальный Пекин не заметил всей той боли и отчаяния, охватившего украинцев в эти дни из-за удара окупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Китайские власти призвал Украину и Россию проявлять сдержанность, реагируя на ракетный удар. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Китай удивил реакцией после удара по "Охматдету": к чему призвал Украину и РФ

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источников

"Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и понятна, и все заинтересованные стороны должны ответственно содействовать деэскалации ситуации, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", — заявил Цзянь, отвечая на вопрос, какова реакция Китая на удар россиян по " Охматдет" и осуждает ли КНР такие действия агрессора.

Представитель МИД также добавил, что Китай призывает Украину и Россию придерживаться "трех принципов деэскалации": не допускать расширения боевых действий, избегать их эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств.

"Все стороны должны проявлять спокойствие и воздержание и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", – отметил Цзянь.

Стоит отметить, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание на то, что почти одновременно с умышленным ударом по детям в украинской столице из уст лидеров Венгрии и Китая раз прозвучало требование "о немедленном прекращении огня".

"Это требование не адресовано России. Она адресована только Западу и Украине. И ее цель – создать ложное ощущение: агрессор имеет право убивать, потому что говорит о "мире", а жертва не должна обороняться и поэтому должна немедленно прекратить сопротивление, оставив территории и собственных". граждан агрессора… Это выглядит крайне неестественно и абсолютно точно стимулирует Россию продолжать атаковать", — отметил Подоляк.

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