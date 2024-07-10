Китай удивил реакцией после удара по "Охматдету": к чему призвал Украину и РФ

Официальный Пекин не заметил всей той боли и отчаяния, охватившего украинцев в эти дни из-за удара окупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Китайские власти призвал Украину и Россию проявлять сдержанность, реагируя на ракетный удар. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источников

"Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и понятна, и все заинтересованные стороны должны ответственно содействовать деэскалации ситуации, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", — заявил Цзянь, отвечая на вопрос, какова реакция Китая на удар россиян по " Охматдет" и осуждает ли КНР такие действия агрессора.

Представитель МИД также добавил, что Китай призывает Украину и Россию придерживаться "трех принципов деэскалации": не допускать расширения боевых действий, избегать их эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств.

"Все стороны должны проявлять спокойствие и воздержание и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", – отметил Цзянь.

Стоит отметить, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание на то, что почти одновременно с умышленным ударом по детям в украинской столице из уст лидеров Венгрии и Китая раз прозвучало требование "о немедленном прекращении огня".

"Это требование не адресовано России. Она адресована только Западу и Украине. И ее цель – создать ложное ощущение: агрессор имеет право убивать, потому что говорит о "мире", а жертва не должна обороняться и поэтому должна немедленно прекратить сопротивление, оставив территории и собственных". граждан агрессора… Это выглядит крайне неестественно и абсолютно точно стимулирует Россию продолжать атаковать", — отметил Подоляк.

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