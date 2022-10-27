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Китай удваивает меры по борьбе с COVID-19 и теряет сумасшедшие средства

Китай из-за карантинных ограничений потерял четверть доходов по сравнению с 2021 годом.

27 октября 2022, 23:56
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Автор:

Slava Kot

Китайские власти пытаются усилить карантинные меры по борьбе с COVID-19. В настоящее время тысячи китайцев заблокированы в своих районах и не могут выйти из своих домов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Китай удваивает меры по борьбе с COVID-19 и теряет сумасшедшие средства

COVID-19 в Китае. Фото с открытых источников

27 октября Китай сообщил, что уже третий день подряд зафиксировал результат более чем в 1000 новых случаях COVID-19. по всей стране. Это довольно скромный показатель, учитывая десятки тысяч людей, болевших коронавирусом в разгар пандемии. Но китайские власти пытаются усилить карантин, ведь штамм Омикрон вызывает значительное опасение.

К примеру, один из крупнейших городов Китая Гуанчжоу имел серьезные ограничения – были заблокированы улицы и целые кварталы. Китайские власти не разрешали жителям выходить на улицу.

"Многие мои друзья и коллеги находились дома под изоляцией", — сообщила 28-летняя жительница Гуанчжоу Лили Ли.

Женщина указывает на то, что много мест закрыто, веред которых развлекательные центры и спортзал, куда ходила Ли.

По данным Nomura в Китае 28 городов ввели карантин, таким образом от этих мер страдает более 200 млн человек, что приносит ущерб Китаю в 3,5 триллиона долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США обвинили Китай и Российскую Федерацию в поддержке диктаторского режима Северной Кореи.

Также "Комментарии" писали о заявлении китайского лидера Си Цзиньпина, желающего наладить отношения с США в "новой эре" своего правления. Обе страны находятся в критических отношениях, ведь США постоянно ловит и обвиняет китайских шпионов. Кроме того, Китай и США являются конкурентами во многих областях, от торговли до внедрения новых технологий.



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Источник: https://www.reuters.com/world/china/chinese-cities-tighten-curbs-against-widening-covid-outbreaks-2022-10-27/
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