Китай ускорился с «миром в Украине»: кому хочет навредить и какие бонусы получить

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Ткачик Олеся
Учитывая перспективу избрания Дональда Трампа президентом США, Китай, как и некоторые другие страны, пробуют играть на опережение в глобальных вопросах, учитывая полную неопределенность, что именно будет делать Трамп и куда повернет политика Белого дома, если он станет президентом снова, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Си Цзиньпин
По его словам, возможное президентство Трампа уже поменяло риторику президента Владимира Зеленского: с повестки дня полностью убрано "границы 1991 года", вместо этого принята озвученная Борисом Джонсоном концепция "границы 24.02.22 и НАТО плюс ВСУ становятся боевым отрядом Европы".
Однако, по его словам, для президента Китая Си Цзиньпина не столь принципиально, на чем именно сойдутся стороны. Главное, что он серьезно воспринял неоднократные публичные заявления Трампа и его окружения, что стоит только занять пост президента снова, как война в Украине будет закончена за один день. Голобуцкий считает, что Си опасается, что это действительно может попасть в Трамп, а Китай тогда останется вообще за бортом мирного процесса.
Именно поэтому, считает Голобуцкий, Пекин ускорился и активизировал усилия – чтобы в конце 2024-го тога миротворца примерил Си, а не Трамп.
При этом, по его мнению, возможен еще один аспект этой глобальной политической игры.
По его словам, есть мнение, что США попытаются за счет части территорий Украины и нашими компромиссами в процессе заключения перемирия заставить Россию отойти от Китая. То есть, подчеркивает эксперт, купить нашими уступками хоть условное и временное неучастие Кремля в планах Китая. Вместе с тем Китай попытается максимально сохранить европейскую и натовскую ориентацию Украины и свободу нашего маневра, чтобы заставить Россию противостоять этому и крепче держаться китайского вектора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Китае глава МИД Дмитрий Кулеба отметил , что Украина готова к переговорам с РФ.
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