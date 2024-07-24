Китай ускорился с «миром в Украине»: кому хочет навредить и какие бонусы получить

Учитывая перспективу избрания Дональда Трампа президентом США, Китай, как и некоторые другие страны, пробуют играть на опережение в глобальных вопросах, учитывая полную неопределенность, что именно будет делать Трамп и куда повернет политика Белого дома, если он станет президентом снова, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Си Цзиньпин

По его словам, возможное президентство Трампа уже поменяло риторику президента Владимира Зеленского: с повестки дня полностью убрано "границы 1991 года", вместо этого принята озвученная Борисом Джонсоном концепция "границы 24.02.22 и НАТО плюс ВСУ становятся боевым отрядом Европы".

"Фактически это вариант обменять часть территорий на определенное (недолгое) время покоя и возможность сохранить проевропейское устройство. Последние опросы украинцев вообще свидетельствуют, что подобное развитие событий теперь устроило бы большинство. Однако неизвестно, устраивает ли этот вариант Путина, а не только международное сообщество", – отметил эксперт.

Однако, по его словам, для президента Китая Си Цзиньпина не столь принципиально, на чем именно сойдутся стороны. Главное, что он серьезно воспринял неоднократные публичные заявления Трампа и его окружения, что стоит только занять пост президента снова, как война в Украине будет закончена за один день. Голобуцкий считает, что Си опасается, что это действительно может попасть в Трамп, а Китай тогда останется вообще за бортом мирного процесса.

"Но до выборов еще более 100 дней. И Китай категорически не заинтересован в избрании Трампа с его жесткой антикитайской позицией. Соответственно, если можно перехватить у Трампа из-под носа мирное урегулирование в Украине и тем самым еще и не дать ему ни на 1% нарастить рейтинг (а победу Трампа или Гаррис действительно будет определять где-то 1% или меньше) – Китай попытается это сделать. В смысле подыграть Демпартии в украинско-европейском вопросе", — говорит эксперт.

Именно поэтому, считает Голобуцкий, Пекин ускорился и активизировал усилия – чтобы в конце 2024-го тога миротворца примерил Си, а не Трамп.

"Так как Трамп-миротворец усилит свои позиции в Европе (которая сейчас его откровенно боится). И тогда Китай потеряет последние перспективы решения проблем между ним и западным миром. С Америкой и так ясно, что ситуация в ближайшее время в Китае не улучшится, а будет ухудшаться. А вот надежды на нейтрально-положительные отношения с Европой еще имеют под собой неплохую почву. Тем более если Си поспособствует решению украинской проблемы", — говорит Голобуцкий.

При этом, по его мнению, возможен еще один аспект этой глобальной политической игры.

"Почти бильярдный: каждый пытается подтолкнуть ситуацию с Украиной в такую сторону, чтобы оттолкнуть нужные пули в нужные лузы. При этом, очевидно, ощущение и судьба самой Украины практически неинтересны игрокам", – подчеркнул эксперт.

По его словам, есть мнение, что США попытаются за счет части территорий Украины и нашими компромиссами в процессе заключения перемирия заставить Россию отойти от Китая. То есть, подчеркивает эксперт, купить нашими уступками хоть условное и временное неучастие Кремля в планах Китая. Вместе с тем Китай попытается максимально сохранить европейскую и натовскую ориентацию Украины и свободу нашего маневра, чтобы заставить Россию противостоять этому и крепче держаться китайского вектора.

"То есть с этой точки зрения Америка отталкивает Украину, чтобы не усилить Китай Россией. Китай же подталкивает Украину к Западу, чтобы привязать к себе Россию. Я бы не сказал, что это построение не имеет под собой реальной основы. На определенном уровне именно эти намерения могут двигать мировыми политическими лидерами", — подытожил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Китае глава МИД Дмитрий Кулеба отметил , что Украина готова к переговорам с РФ.



