Китай устраивает продолжение войны в Украине: Bloomberg представил детали

Затянувшаяся война в Украине в определенном смысле может устраивать председателя КНР Си Цзиньпина. Как передает портал "Комментарии, об этом говорится в материале "Bloomberg".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что глава КНР заинтересован в продолжении боевых действий в Украине, хоть и не показывает, что его такой вариант событий устраивает и он готов всячески поддерживать Путина.

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"Bloomberg" пишет, что Китай уже использовал войну в своих нуждах. Благодаря определенным политическим играм руководство КНР сумело "вбить клин" между представителями Большой семерки и странами Южной Америки, Африки и Азии.

Также "Bloomberg" отмечает, что Цзиньпин, возможно, получает преимущество именно от распространения своего "Мирного плана", а не от его потенциальной реализации. Пекину важно показать, что он хочет участвовать в переговорах для остановки войны, однако вступление КНР в эти переговоры может быть рискованной для нее, ведь Китай может "получить ожоги из-за неудачи".

Эти все предположения подтверждают тот факт, почему прямой разговор между Си Цзиньпинем и Владимиром Зеленским так и не состоялся. В первую очередь в этом не заинтересован официальный Пекин, потому что всеми возможными способами – и политически, и экономически помогает Москве и лично Путину. При этом Украина не против провести переговоры, несмотря на нечеткий "Мирный план" от КНР.

На площадке международной политики Китай продолжает укреплять свои позиции. Пекин хочет взять на себя роль альтернативы Вашингтону. В том числе он склонял президента Франции Макрона к уменьшению влияния США на Европу.

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