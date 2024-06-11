Китай уже готовится к высадке десанта на Тайвань: что происходит

На фоне множества информации о подготовке к вторжению на Тайвань Китай достраивает на шанхайской верфи первого представителя нового класса больших десантных кораблей для китайского флота, который потенциально может выполнять функцию легкого авианосца. Как предает портал "Комментарии", об этом пишет британская "The Telegraph".

Китай достраивает гигантский десантный корабль. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что 250-метровый десантный корабль из серии "тип 076" будет иметь взлетно-посадочную палубу на всю длину корпуса и, вероятно, электромагнитную стартовую катапульту и аэрофинишеры (тормозные тросы) – как авианосец малого размера.

Отмечается, что страны, которые имеют корабли подобного типа, используют их преимущественно для высадки войск с моря. Десантные и ударные вертолеты базируются на верхней палубе, а десантные катера и бронированные машины-амфибии — на внутренних палубах. Вертолеты высаживают морскую пехоту с воздуха, в то же время десантные катера и плавучие бронетранспортеры высаживают морскую пехоту с моря. Американские крупнопалубные десантные корабли в частности несут конвертопланы Osprey и реактивные самолеты Harrier с вертикальным взлетом. Таким образом большой десантный корабль с полетной палубой может выполнять задачи легкого авианосца.

"Тип 076 будет мощным дополнением к растущей десантной флотилии китайского флота. И это также может укрепить авиационную мощь Китая. Военно-морские силы Китая уже имеют три крупнопалубных десантных корабля типа 075 и строят по крайней мере еще один. Основная разница между типом 075 и будущим типом 076 заключается в том, что в последнем возможно будут стартовая катапульта и тормозные тросы. Паровые или электромагнитные катапульты помогают авианосцам запускать тяжелые самолеты с неподвижным крылом на короткой палубе. Тросы помогают им приземляться на короткой палубе", — объясняет издание.

The Telegraph отмечает, что в спецификациях к типу 076 китайцы упоминали беспилотные летательные аппараты, что тоже имеет смысл. Китайский флот уже сейчас строит на верфи вблизи Шанхая экспериментальный носитель беспилотников, который мог бы помочь флоту разработать технологию и тактику для типа 076. Прогнозируется, что Военно-морской флот Китая продолжает расти как по количеству, так и по новым возможностям.

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