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Китай уже не скрывает, что во время учений отрабатывает окружение Тайваня

Китай заявил, что во время учений отрабатывает окружение Тайваня

сегодня, 10:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Китайская армия начала военные учения недалеко от Тайваня. Военные  страны отрабатывают скорейшее окружение островной территории. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Китая.

Китай уже не скрывает, что во время учений отрабатывает окружение Тайваня

Обучение Китаю у Тайваня (фото из открытых источников)

"Сегодняшние учения направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке объединенной боевой системы. Оперативные группы одновременно организуют патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова", — сообщается в обнародованной информации министерства.


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Еще представители Министерства обороны КНР отмечают, что в оборонных учениях участвовало несколько китайских эсминцев и фрегатов. Они должны были патрулировать в окрестных водах вблизи территории острова и становились на выгодных боевых позициях, предусмотренных для ведения огня.

Также в воздушном пространстве недалеко от Тайваня были подняты десятки истребителей J-16 и J- 10C , они отрабатывали позиции поддержки господства в небе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что истребители КНР пересекли условную границу Тайваня. КНР проводит учения вокруг Тайваня — они продлятся три дня. Вооруженные силы КНР приступили к трехдневным военным учениям "Объединенный острый меч" в морских акваториях вокруг острова Тайвань, передает DW. Пекин направляет самолеты, корабли и персонал в "морские районы и воздушное пространство Тайваньского пролива, вблизи северного и южного побережья острова, а также к востоку от острова", сказал представитель НОАК. Китай задействует "дальнобойную ракетную артиллерию, морские эсминцы, ракетные катера, истребители ВВС, бомбардировщики, средства радиопротиводействия и заправщики", добавили там. В Пекине назвали маневры "строгим предупреждением" властям Тайваня.



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