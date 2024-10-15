Китай в бешенстве: как Россия и КНДР сумели выбесить Пекин

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Ткачик Олеся
Китайское руководство негативно реагирует на укрепление отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией, рассказал в эфире Freedom бывший посол Украины в Китае Игорь Литвин.
Китай
По словам Литвина, в этом году отношения между КНДР и Россией существенно углубились, в частности, после встречи 18 июня в Пхеньяне, когда Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Это соглашение фактически создало союз между странами, предусматривающий совместные действия в случае военной агрессии против одной из них.
Он также упомянул информацию разведок, свидетельствующих, что несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России с возможностью их участия в боевых действиях против Украины.
При этом Литвин считает, что Китай, оказывающий значительное влияние на Северную Корею, не поддерживает сближение между Пхеньяном и Москвой. Экс-посол отметил, что Пекин сейчас активно пытается вернуть КНДР в свою сферу влияния. "
Он также предположил, что Северная Корея не согласовала с Китаем поставки вооружения в Россию, что стало причиной напряженности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ формирует из военных КНДР "буряцкий батальон".
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