Китай в бешенстве: как Россия и КНДР сумели выбесить Пекин

Китайское руководство негативно реагирует на укрепление отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией, рассказал в эфире Freedom бывший посол Украины в Китае Игорь Литвин.

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По словам Литвина, в этом году отношения между КНДР и Россией существенно углубились, в частности, после встречи 18 июня в Пхеньяне, когда Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Это соглашение фактически создало союз между странами, предусматривающий совместные действия в случае военной агрессии против одной из них.

"Эти страны используют друг друга. Посмотрите, Путин раньше не был в Северной Корее 24 года. И подписанный в июне договор — это мера вынужденная, поскольку Путин нуждается в вооружении. И я убежден, что как только у Северной Кореи закончится ее старое вооружение, которое она поставляет в РФ, сразу же закончатся "прелести" отношений между Российской Федерацией и КНДР. Потому что у северокорейской армии больше брать нечего, разве что войска", — объяснил дипломат.

Он также упомянул информацию разведок, свидетельствующих, что несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России с возможностью их участия в боевых действиях против Украины.

При этом Литвин считает, что Китай, оказывающий значительное влияние на Северную Корею, не поддерживает сближение между Пхеньяном и Москвой. Экс-посол отметил, что Пекин сейчас активно пытается вернуть КНДР в свою сферу влияния. "

“Китаю это дело не понравилось. Это отчетливо прослеживается. И сейчас Китай прилагает усилия, чтобы вернуть Северную Корею в сферу своего влияния", — отметил эксперт.

Он также предположил, что Северная Корея не согласовала с Китаем поставки вооружения в Россию, что стало причиной напряженности.

"Видно сразу, что Китай приревновал к этим действиям Северной Кореи. По-видимому, это не было согласовано с Китаем. Я имею в виду, прежде всего, огромные поставки вооружений в Российскую Федерацию", — продолжил экс-посол.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ формирует из военных КНДР "буряцкий батальон".



