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Китай в гневе: чем недоволен Пекин после новых санкций против России

ЕС наказал банки Пекина за сотрудничество с РФ

23 июля 2025, 11:40
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Кравцев Сергей

Официальный Пекин выразил недовольство Европейскому Союзу из-за включения двух китайских банков в новый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "La Repubblica".

Китай в гневе: чем недоволен Пекин после новых санкций против России

Китай. Фото: из открытых источников

Министр торговли Китая Ван Вэньтао подал "официальные жалобы" во время видеоконференции с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем. Разговор состоялся на фоне сохранения тесных экономических связей Китая с Россией, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины.

"Две стороны провели откровенные и углубленные обсуждения экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС и связанных с этим вопросов", — говорится в заявлении китайского министерства.

Ван также подал официальные жалобы о включении ЕС двух китайских финансовых учреждений в 18-й раунд санкций против России.

Хотя Пекин продолжает позиционировать себя как нейтральная сторона в конфликте, он до сих пор не осудил агрессию России против Украины и, как отмечают западные обозреватели, оставляет за Москвой статус "стратегического партнера".

Читайте также на портале "Комментарии" — в России заявили, что дают ответ на последние санкционные пакеты Евросоюза, запрещая въезд ряду представителей евроинститутов и европейских государств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД России.

Также издание "Комментарии" сообщало – нефтяной танкер Talara, покинул порт Вадинар индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, не выполнив плановую погрузку дизельного топлива. Танкер был зафрахтован энергетической компанией порт ВР. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".




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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2025/07/23/diretta/guerra_ucraina_russia_news_oggi-424746812/
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