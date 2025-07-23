Китай в гневе: чем недоволен Пекин после новых санкций против России

Официальный Пекин выразил недовольство Европейскому Союзу из-за включения двух китайских банков в новый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "La Repubblica".

Китай. Фото: из открытых источников

Министр торговли Китая Ван Вэньтао подал "официальные жалобы" во время видеоконференции с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем. Разговор состоялся на фоне сохранения тесных экономических связей Китая с Россией, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины.

"Две стороны провели откровенные и углубленные обсуждения экономического и торгового сотрудничества между Китаем и ЕС и связанных с этим вопросов", — говорится в заявлении китайского министерства.

Ван также подал официальные жалобы о включении ЕС двух китайских финансовых учреждений в 18-й раунд санкций против России.

Хотя Пекин продолжает позиционировать себя как нейтральная сторона в конфликте, он до сих пор не осудил агрессию России против Украины и, как отмечают западные обозреватели, оставляет за Москвой статус "стратегического партнера".

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