У Путина придумали, чем ответить на последние пакеты санкций ЕС

В России заявили, что дают ответ на последние санкционные пакеты Евросоюза, запрещая въезд ряду представителей евроинститутов и европейских государств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД России.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В ведомстве Сергея Лаврова отметили, что 20 мая и 18 июля ЕС утвердил "нелегитимные" санкционные пакеты против России, поэтому российская сторона дает ответ на эти "недружественные шаги".

"Существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда европейских государств, приобщающихся к антироссийской политике Брюсселя, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства", – говорится в заявлении российского МИДа.

В министерстве детализировали, что речь идет, в частности, о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, а также о тех, кто "подрывает" территориальную целостность России и организует блокаду движения российских судов и грузов в Балтийском море.

Также в списке – представители евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к "преследованию" российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".

Кроме того, в списке те, кто занимается созданием трибунала в отношении российского руководства, выступают за конфискацию российских государственных активов или использование прибыли от них в интересах Украины, а также те, кто "отличились своей русофобской риторикой".

Также РФ "наказала" депутатов стран-членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за антироссийские резолюции и законопроекты.

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