Китай в ООН обратился к Украине и России: какое предложение озвучил

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал Украину и Россию пойти "навстречу друг другу" и как можно быстрее начать мирные переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом дипломат заявил на заседании Совета безопасности ООН, созванного по требованию России накануне саммита мира в Швейцарии.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан. Фото: из открытых источников

"Оружие может положить конец войне, но оно не принесет длительного мира. Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу друг другу и как можно быстрее начать мирные переговоры, чтобы достичь прекращения огня и положить конец боевым действиям" – отметил Гэн Шуан.

Представитель Китая также призвал международное сообщество "отдать приоритет миру и человечности, активизировать усилия по содействию миру и переговорам, избегать усиления конфронтации, объединить усилия для преодоления негативных последствий кризиса (так Китай называет вторжение РФ в Украину — ред.) и совместно работать над созданием условий для политического урегулирования кризиса".

Гэн Шуан заявил, что позиция Китая по Украине является "последовательной и четкой" – Китай и в дальнейшем будет отстаивать объективную и беспристрастную позицию, поддерживать тесную связь со всеми сторонами, настойчиво убеждать и продвигать переговоры, прилагать неустанные усилия и играть конструктивную роль в содействии скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса (войны – ред.).

Представитель Китая также заявил, что США распространяют ложь о том, что китайская сторона поддержала войну, развязанную Россией, и что на самом деле, даже после начала войны торговля между США и Россией никогда не прекращались.

По его словам, Китай всегда призывал к миру и содействию переговорам для продвижения политического решения.

"Китай не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует правилам ВТО и рыночным принципам, не направлено против третьих сторон и не нарушает международное право. Фактически, после начала войны торговые обмены между США и Россией никогда не прекращались", – подчеркнул дипломат.

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