Китай в ООН выступил с заявлением о войне в Украине

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Slava Kot
Министр иностранных дел Китая Ван И выступил на заседании Совета Безопасности ООН 24 сентября с заявлением о войне в Украине. Представитель КНР призвал отправлять меньше оружия в зону боевых действий для прекращения огня и быстрее начинать мирные переговоры.
Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото из открытых источников
Глава МИД Китая Ван И после сообщений президента Владимира Зеленского о намерениях России атаковать атомные станции в Украине, призвал не расширять зону боевых действий и назвал возможные удары по АЭС недопустимыми. Несмотря на это, китайский дипломат отметил необходимость мирных переговоров для окончания войны в Украине.
Министр иностранных дел Китая также призвал двигаться к его "мирному плану", который заключается в уменьшении эскалации и остановке поставок оружия Украине.
По его словам, война в Украине, которую в Китае называют "украинским кризисом", будет только обостряться, если между Киевом и Москвой не будет "диалога и переговоров".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко отреагировал на бразильско-китайский "мирный план" для окончания войны в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Китай призвал отказаться мировых лидеров от "закона джунглей".
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