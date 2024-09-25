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Китай в ООН выступил с заявлением о войне в Украине

КНР призывает Украину и Россию к мирным переговорам.

сегодня, 08:20 comments1783
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Slava Kot

Министр иностранных дел Китая Ван И выступил на заседании Совета Безопасности ООН 24 сентября с заявлением о войне в Украине. Представитель КНР призвал отправлять меньше оружия в зону боевых действий для прекращения огня и быстрее начинать мирные переговоры.

Китай в ООН выступил с заявлением о войне в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото из открытых источников

Глава МИД Китая Ван И после сообщений президента Владимира Зеленского о намерениях России атаковать атомные станции в Украине, призвал не расширять зону боевых действий и назвал возможные удары по АЭС недопустимыми. Несмотря на это, китайский дипломат отметил необходимость мирных переговоров для окончания войны в Украине.

"Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть благосклонными к продвижению мирных переговоров", – сказал Ван И.

Министр иностранных дел Китая также призвал двигаться к его "мирному плану", который заключается в уменьшении эскалации и остановке поставок оружия Украине.

"Конфликт в Украине становится все более разрушительным. Ситуация неустойчива и должна быть переломлена, все стороны должны быть искренне привержены продвижению мирных переговоров. Чем больше оружия направляется в зону боевых действий, тем сложнее достичь прекращения огня", – заявил Ван И.

По его словам, война в Украине, которую в Китае называют "украинским кризисом", будет только обостряться, если между Киевом и Москвой не будет "диалога и переговоров".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский резко отреагировал на бразильско-китайский "мирный план" для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай призвал отказаться мировых лидеров от "закона джунглей".



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