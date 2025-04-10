Китай ведет циничную двойную игру против Украины: что происходит

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Ткачик Олеся
В Донецкой области украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. По данным президента Владимира Зеленского, в боевых действиях против Украины принимают участие, по меньшей мере, 155 китайских наемников. Как считает политолог Игорь Чаленко, это свидетельствует о глубоком военном сотрудничестве между Пекином и Москвой.
Китай
По его мнению, несмотря на публичные заявления Китая о нейтралитете и намерениях быть миротворцем в войне, присутствие китайских боевиков на стороне РФ демонстрирует совсем другое.
В Государственном департаменте США уже прокомментировали эту ситуацию, отметив, что Китай является ключевым союзником России в войне против Украины.
По словам Чаленко, Пекин продолжает вести двойную игру. С одной стороны – дипломатические заявления о нейтралитете, а с другой – тесное сотрудничество с российским оборонно-промышленным комплексом. В частности, около 80% подсанкционной продукции, необходимой Москве, поставляется именно китайскими компаниями.
Известно также, что один из пленных рассказал, что якобы самостоятельно заплатил 300 тысяч рублей посреднику в Китае, чтобы уехать на войну и получить российское гражданство. Это свидетельствует о существовании полностью отлаженной системы рекрутинга наемников.
По мнению Чаленко, китайские власти вполне способны установить, кто именно стоит за этим процессом, и привлечь ответственных к уголовной ответственности. Однако маловероятно, что Пекин пойдет на такой шаг.
В то же время, говорит он, ситуация с китайскими пленниками может иметь более широкое геополитическое значение. Чаленко считает, что реакция США на это событие станет своеобразным тестом для Китая. Если Запад проигнорирует инцидент, у Пекина может показаться, что такая же индифферентность будет и в вопросе Тайваня.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Китай не против того, чтобы его военные воевали в Украине.
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