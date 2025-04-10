Китай ведет циничную двойную игру против Украины: что происходит

В Донецкой области украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. По данным президента Владимира Зеленского, в боевых действиях против Украины принимают участие, по меньшей мере, 155 китайских наемников. Как считает политолог Игорь Чаленко, это свидетельствует о глубоком военном сотрудничестве между Пекином и Москвой.

Китай

По его мнению, несмотря на публичные заявления Китая о нейтралитете и намерениях быть миротворцем в войне, присутствие китайских боевиков на стороне РФ демонстрирует совсем другое.

В Государственном департаменте США уже прокомментировали эту ситуацию, отметив, что Китай является ключевым союзником России в войне против Украины.

По словам Чаленко, Пекин продолжает вести двойную игру. С одной стороны – дипломатические заявления о нейтралитете, а с другой – тесное сотрудничество с российским оборонно-промышленным комплексом. В частности, около 80% подсанкционной продукции, необходимой Москве, поставляется именно китайскими компаниями.

"Поэтому полностью верить Китаю о том, что он якобы не имеет отношения к китайским наемникам, воюющим за Россию на временно оккупированных территориях Украины, нельзя", – подчеркнул он.

Известно также, что один из пленных рассказал, что якобы самостоятельно заплатил 300 тысяч рублей посреднику в Китае, чтобы уехать на войну и получить российское гражданство. Это свидетельствует о существовании полностью отлаженной системы рекрутинга наемников.

По мнению Чаленко, китайские власти вполне способны установить, кто именно стоит за этим процессом, и привлечь ответственных к уголовной ответственности. Однако маловероятно, что Пекин пойдет на такой шаг.

"Пекин будет подавать эту ситуацию, вероятно, так, что поскольку россияне скупают наемников по всему миру для войны против Украины, они могли нанять и граждан Китая. Мол, существует такой нелегальный рынок, и с ним нужно бороться", — добавил политолог.

В то же время, говорит он, ситуация с китайскими пленниками может иметь более широкое геополитическое значение. Чаленко считает, что реакция США на это событие станет своеобразным тестом для Китая. Если Запад проигнорирует инцидент, у Пекина может показаться, что такая же индифферентность будет и в вопросе Тайваня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Китай не против того, чтобы его военные воевали в Украине.



