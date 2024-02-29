Китай включается в игру: зачем посланник Си Цзиньпина вновь собирается в Украину

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Кравцев Сергей
В министерстве иностранных дел Китая заявили, что визит специального представителя по делам Евразии Ли Хуэйя в Украину, Россию и Европу нужен для "подготовки пути к мирным переговорам". Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, сообщает "Global Times".
Спикер МИД КНР Мао Нин. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, затяжная война России против Украины "не соответствует общим интересам международного сообщества".
Ранее стало известно, что со 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.
Отметим, аналитики Института изучения войны (ISW) также считают, что такие страны, как Турция и Китай активно разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине, которые Кремль может использовать для продвижения своих нарративов относительно переговоров и войны.
В то же время помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский уже заявил, что готов снова поехать на переговоры с представителями Украины в Турцию. При этом он отметил, что пока что такой команды от его шефа не поступало.
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сегодня, 14:14
Нехай на юдейців і впливає. Це в них під час конфліктів рахунки в офшорах збільшуються. Так стається що саме найбільше конфліктів в присутності обрізаних. Хоч вони і намагаються на Путіна все звалити. На далекому Сході Путін теж присутній але там нема конфлікту, там іде і все більше розвивається співробітництво - бо юдейців набагато менше. Юдейці вміють прибрати до рук і розкрадати те про що погано турбуються. Так вони і Україну отримали в узурповану власність. Тепер розікрадена кошерними країна гине.