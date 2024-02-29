Китай включается в игру: зачем посланник Си Цзиньпина вновь собирается в Украину

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что визит специального представителя по делам Евразии Ли Хуэйя в Украину, Россию и Европу нужен для "подготовки пути к мирным переговорам". Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, сообщает "Global Times".

Спикер МИД КНР Мао Нин. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, затяжная война России против Украины "не соответствует общим интересам международного сообщества".

"Основной целью этого раунда челночной дипломатии является достижение консенсуса для прекращения конфликта и подготовки пути к мирным переговорам, и Китай готов продолжать играть свою роль и вносить больше мудрости в политическое урегулирование", — отметила Мао.

Ранее стало известно, что со 2 марта Ли Хуэй посетит Россию, штаб-квартиру Европейского Союза в Брюсселе, Польшу, Украину, Германию и Францию.

Отметим, аналитики Института изучения войны (ISW) также считают, что такие страны, как Турция и Китай активно разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования войны в Украине, которые Кремль может использовать для продвижения своих нарративов относительно переговоров и войны.

В то же время помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский уже заявил, что готов снова поехать на переговоры с представителями Украины в Турцию. При этом он отметил, что пока что такой команды от его шефа не поступало.

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