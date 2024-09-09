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Китай возмущен новыми ограничениями экспорта: какая страна ЕС сделала подножку Пекину

Пекин не скрывает своего раздражения из-за того, что США имеют влияние на союзников и те вводят свои ограничения против КНР

сегодня, 12:47
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Кравцев Сергей

Официальный Пекин заявил, что недоволен новым голландским экспортным контролем над инструментами для производства микросхем ASML. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на министерство торговли Китая.

Китай возмущен новыми ограничениями экспорта: какая страна ЕС сделала подножку Пекину

Китай. Фото: из открытых источников

Китай высказал свои претензии решению правительства Нидерландов расширить экспортный контроль над оборудованием для производства микросхем ASML.

Правительство Нидерландов уже озвучило свою позицию, что расширит требования к лицензированию экспорта оборудования компании ASML, согласовав свои правила с экспортными ограничениями на эти машины, введенными в одностороннем порядке Соединенными Штатами в 2023 году.

В Пекине систематически критикуют стратегию Вашингтона по давлению на союзников, таких как Нидерланды и Япония, с целью заставить их присоединиться к экспортному контролю, направленному на ограничение доступа Китая к самым современным микросхемам и оборудованию для производства микросхем.

В министерстве добавили, что нидерландская сторона не должна злоупотреблять экспортным контролем, избегать мер, которые вредят китайско-нидерландскому сотрудничеству в области полупроводников, и защищать "общие интересы китайских и нидерландских предприятий".

Лоббирование США фактически остановило ASML, крупнейшего в мире поставщика оборудования для производства микросхем, от экспорта своих самых современных литографических систем в Китай.

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