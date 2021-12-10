Китай возразил свою вину в геноциде против уйгуров: кто на самом деле виновен в преступлении

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Посольство Китая в Лондоне заявило, что неофициальный трибунал адвокатов, обвинивший Пекин в геноциде против уйгуров, был не чем иным, как политическим инструментом врагов Китая, распространявших ложь. Об этом сообщает Reuters.
Вид на мемориальную доску посольства Китая в Лондоне - Reuters
Неофициальный трибунал адвокатов и активистов заявил в четверг, 9 декабря, что президент Китая Си Цзиньпин несет основную ответственность за геноцид, преступления против человечества и пытки уйгуров и казахов в Синьцзяне.
Китай распустил трибунал, возглавляемый британским адвокатом Джефри Найсом и не имеющий полномочий для санкций, как "фарс", который его враги используют для распространения лжи.
Всемирный конгресс уйгуров (WUC), представляющий интересы преимущественно мусульманских уйгуров в Синьцзяне и во всем мире, в 2020 году обратился в Ниццу с просьбой создать независимый трибунал для расследования обвинений в злоупотреблении Синьцзяном.
В заявлении в четверг, 9 декабря, министерство иностранных дел Китая отвергло WUC как сепаратистскую организацию, контролируемую и финансируемую антикитайскими силами в Соединенных Штатах и на Западе.
Представитель посольства сказал, что это "не что иное, как политический инструмент, используемый несколькими антикитайскими и сепаратистскими элементами, чтобы обмануть и ввести общественность в заблуждение".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости