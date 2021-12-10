Китай возразил свою вину в геноциде против уйгуров: кто на самом деле виновен в преступлении

Посольство Китая в Лондоне заявило, что неофициальный трибунал адвокатов, обвинивший Пекин в геноциде против уйгуров, был не чем иным, как политическим инструментом врагов Китая, распространявших ложь. Об этом сообщает Reuters.

Вид на мемориальную доску посольства Китая в Лондоне - Reuters

Неофициальный трибунал адвокатов и активистов заявил в четверг, 9 декабря, что президент Китая Си Цзиньпин несет основную ответственность за геноцид, преступления против человечества и пытки уйгуров и казахов в Синьцзяне.

Китай распустил трибунал, возглавляемый британским адвокатом Джефри Найсом и не имеющий полномочий для санкций, как "фарс", который его враги используют для распространения лжи.

"Китайская Народная Республика (КНР) совершила геноцид, преступления против человечества и пытки против уйгуров, казахов и других граждан этнических меньшинств в северо-западном регионе Китая, известном как Синьцзян. Трибунал доволен, что президент Си Цзиньпин... и другие высокопоставленные чиновники в КНР и КПК (Коммунистическая партия Китая) несут основную ответственность за действия, произошедшие в Синьцзяне ", – заявил в четверг уйгурский трибунал, расположенный в Британии.

Всемирный конгресс уйгуров (WUC), представляющий интересы преимущественно мусульманских уйгуров в Синьцзяне и во всем мире, в 2020 году обратился в Ниццу с просьбой создать независимый трибунал для расследования обвинений в злоупотреблении Синьцзяном.

В заявлении в четверг, 9 декабря, министерство иностранных дел Китая отвергло WUC как сепаратистскую организацию, контролируемую и финансируемую антикитайскими силами в Соединенных Штатах и на Западе.

"Этот так называемый суд не имеет юридических полномочий или доверия. Ложь не может скрыть правду, не может обмануть международное сообщество или остановить исторический ход... стабильности, развития и процветания Синьцзяна ", — сказал представитель министерства, назвав данные показания ложными, а окончательный приговор – "политическим фарсом в исполнении нескольких клоунов".

Представитель посольства сказал, что это "не что иное, как политический инструмент, используемый несколькими антикитайскими и сепаратистскими элементами, чтобы обмануть и ввести общественность в заблуждение".

"Тот, кто имеет совесть и разум, не будет обманут", – сказал спикер.

Как сообщали ранее "Комментарии", между США и Китаем разворачивается очередной виток продолжительного конфликта , связанный на этот раз с уйгурским вопросом.

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