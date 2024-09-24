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Китай все больше втягивается в войну: что начал поставлять России

Россияне используют на фронте бронемашины ZFB-05 китайского производства

сегодня, 11:25
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Кравцев Сергей

Китай на официальном уровне заявляет о своем нейтралитете, когда речь идет о войне России против Украины, но в сети появляется все больше доказательств китайской помощи россиянам. Как передает портал "Комментарии", так немецкий таблоид "BILD" пишет о том, что есть все основания утверждать, что Китай предоставляет Кремлю бронетехнику. Российские войска впервые начали применять китайские бронемашины в Украине.

Китай все больше втягивается в войну: что начал поставлять России

Россияне используют на фронте бронемашины ZFB-05 китайского производства

СМИ отмечает, были опубликованы фотографии российских военных с китайским бронеавтомобилем ZFB-05.

"Это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине. Китай возражает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которых РФ могла использовать", – говорится в материале.

На опубликованных фотографиях видна китайская бронемашина ZFB-05 Xinxing, оборудованная антидроновой защитой капота, сложной защитой лобового стекла, защитой боковых проекций и пулеметного "гнезда" ("короны").

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, чем Россия начала платить Китаю за военные товары.

Также издание "Комментарии" сообщало – руководство страны-агрессора снова начало играть в игру: "Россия готова применить ядерное оружие", отметил политолог Вадим Денисенко. По его мнению, главная причина этого состоит в том, что таким образом Кремль хочет надавить на Вашингтон, чтобы он все же не дал разрешение ВСУ бить по территории РФ американским оружием. И в этом, говорит политолог, к сожалению, Россия близка к успеху.

Денисенко убежден, что в среднесрочной перспективе кремлевский диктатор Владимир Путин все же не намерен использовать ядерное оружие, потому что он трус и переживает за свою жизнь.




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