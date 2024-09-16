Путин хотел делить мир вместе с США и Китаем: сможет ли добиться своего с помощью ядерки

Руководство страны-агрессора снова начало играть в игру: "Россия готова применить ядерное оружие", отметил политолог Вадим Денисенко. По его мнению, главная причина этого состоит в том, что таким образом Кремль хочет надавить на Вашингтон, чтобы он все же не дал разрешение ВСУ бить по территории РФ американским оружием. И в этом, говорит политолог, к сожалению, Россия близка к успеху.

Владимир Путин

Денисенко убежден, что в среднесрочной перспективе кремлевский диктатор Владимир Путин все же не намерен использовать ядерное оружие, потому что он трус и переживает за свою жизнь.

"Ядерное оружие снимает, пока табуированный вопрос, о физическом уничтожении Путина", – говорит политолог.

Кроме того, по его информации, в окружении диктатора Путина кроме Патрушева и Ковальчука, вероятно, нет никого, кто готов поддержать использование ядерного оружия.

"Конечно, субъектность какого-нибудь Бастрыкина или Кириенко сейчас очень условна. Но с точки зрения дальнейшего элитного переворота использование ядерного оружия может создать желание проявить эту самую субъектность и ускорить транзит власти. Ядерное оружие увеличивает внутреннюю изолированность Путина. И он превратится в сумасшедшего, который представляет угрозу для элит", — считает Денисенко.

По его мнению, после применения ядерного оружия Путин будет вынужден идти на внутренний террор и зачистить элиты. Этим он откроет путь для новых кадров с тем, чтобы в короткой перспективе и эти кадры пересадить. Такие действия, говорит Денисенко, нуждаются в колоссальных усилиях. Впрочем, по его словам, Путин в последнее время демонстрировал страшную ленивость.

"Напомню всем, что полномасштабное вторжение началось из-за того, что Путин считал, что короткая победоносная война превратит его в третий полюс мира и Китай и США вынуждены будут взять его на новую Ялтинскую конференцию по разделу мира. С большой долей вероятности мы можем предположить, что ядерное оружие приведет к изоляции РФ", – отметил политолог.

По его словам, нынешние заявления о возобновлении ядерных испытаний это шантаж, поэтому никаких ядерных ударов Путин не готовит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден намекнул на то, что все же решится дать Украине разрешение бить по территории РФ американским оружием.



