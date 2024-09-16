logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин хотел делить мир вместе с США и Китаем: сможет ли добиться своего с помощью ядерки
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хотел делить мир вместе с США и Китаем: сможет ли добиться своего с помощью ядерки

Путин начал войну в Украине, думая, что его пригласят на новую Ялту, а теперь вынужден угрожать всему миру ядерным оружием

сегодня, 09:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Руководство страны-агрессора снова начало играть в игру: "Россия готова применить ядерное оружие", отметил политолог Вадим Денисенко. По его мнению, главная причина этого состоит в том, что таким образом Кремль хочет надавить на Вашингтон, чтобы он все же не дал разрешение ВСУ бить по территории РФ американским оружием. И в этом, говорит политолог, к сожалению, Россия близка к успеху.

Путин хотел делить мир вместе с США и Китаем: сможет ли добиться своего с помощью ядерки

Владимир Путин

Денисенко убежден, что в среднесрочной перспективе кремлевский диктатор Владимир Путин все же не намерен использовать ядерное оружие, потому что он трус и переживает за свою жизнь.

"Ядерное оружие снимает, пока табуированный вопрос, о физическом уничтожении Путина", – говорит политолог.

Кроме того, по его информации, в окружении диктатора Путина кроме Патрушева и Ковальчука, вероятно, нет никого, кто готов поддержать использование ядерного оружия.

"Конечно, субъектность какого-нибудь Бастрыкина или Кириенко сейчас очень условна. Но с точки зрения дальнейшего элитного переворота использование ядерного оружия может создать желание проявить эту самую субъектность и ускорить транзит власти. Ядерное оружие увеличивает внутреннюю изолированность Путина. И он превратится в сумасшедшего, который представляет угрозу для элит", — считает Денисенко.

По его мнению, после применения ядерного оружия Путин будет вынужден идти на внутренний террор и зачистить элиты. Этим он откроет путь для новых кадров с тем, чтобы в короткой перспективе и эти кадры пересадить. Такие действия, говорит Денисенко, нуждаются в колоссальных усилиях. Впрочем, по его словам, Путин в последнее время демонстрировал страшную ленивость.

"Напомню всем, что полномасштабное вторжение началось из-за того, что Путин считал, что короткая победоносная война превратит его в третий полюс мира и Китай и США вынуждены будут взять его на новую Ялтинскую конференцию по разделу мира. С большой долей вероятности мы можем предположить, что ядерное оружие приведет к изоляции РФ", – отметил политолог.

По его словам, нынешние заявления о возобновлении ядерных испытаний это шантаж, поэтому никаких ядерных ударов Путин не готовит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден намекнул на то, что все же решится дать Украине разрешение бить по территории РФ американским оружием.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid022NGsqViRfvSboMGoLyjDhpbm8r444N8gDLDYaCnyWGMLckh5twadykhy3YXVGPf8l
Теги:

Новости

Все новости