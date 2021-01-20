Китай ввел санкции против ряда чиновников администрации Трампа, в том числе — Помпео

Сегодня состоялась инаугурация главы овального кабинета Джо Байдена, и он уже успел подписать несколько законов. Пока новое правительство приступает к своим обязанностям, Китай времени не теряет и объявил, что вводит санкции против многих чиновников аппарата бывшего президента США.

Майкл Помпео (фото из открытых источников)

Так, в "черный список" попали более 25 чиновников, сообщает Associated Press.

Пекин ввел запреты на поездки и деловые ограничения в отношении государственного секретаря Майкла Помпео, советника по нацбезопасности Роберта ОʼБрайена и посла ООН Келли Крафт.

В санкционный список попали и другие чиновники.

"За последние несколько лет некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, спланировали, продвинули и осуществили серию безумных шагов, которые серьезно вмешались во внутренние дела Китая, оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения", — говорится в заявлении МИД.

Во второй половине января этого года Майкл Помпео заявил, что руководство Китая ответственно за геноцид и преступления против человечности в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Напомним, Майк Помпео заявил в среду Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая. Этот факт может привести к потере специального торгового статуса Гонконга со США и стать угрозой для его положения в качестве международного финансового центра. Об этом пишет CNN. Дональд Трамп и Конгресс Соединенных Штатов решат, какие действия предпринять в результате сертификации, которая происходит в период повышенной напряженности с Пекином.

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