Китай ввел санкции против ряда чиновников администрации Трампа, в том числе — Помпео

Язык
Coinspot 20.01.2021
BTC/USD
35022.34
ETH/USD
1337.98
LTC/USD
146.97
НБУ 20.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Сегодня состоялась инаугурация главы овального кабинета Джо Байдена, и он уже
успел подписать несколько
законов. Пока новое правительство приступает к своим
обязанностям, Китай времени не теряет
и объявил, что вводит санкции
против многих чиновников аппарата бывшего
президента США.
Майкл Помпео (фото из открытых источников)
Так, в "черный список" попали более 25 чиновников, сообщает Associated Press.
Пекин ввел запреты на поездки и деловые ограничения в
отношении государственного секретаря Майкла Помпео, советника по нацбезопасности
Роберта ОʼБрайена и посла ООН Келли Крафт.
В санкционный список
попали и другие чиновники.
"За последние
несколько лет некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах,
спланировали, продвинули и осуществили серию безумных шагов, которые серьезно
вмешались во внутренние дела Китая, оскорбили китайский народ и серьезно
подорвали китайско-американские отношения", — говорится в заявлении МИД.
Во второй половине января этого года Майкл Помпео заявил, что руководство
Китая ответственно за геноцид и преступления против человечности в отношении
мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости