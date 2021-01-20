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Китай ввел санкции против ряда чиновников администрации Трампа, в том числе — Помпео

Пекин ввел запреты на поездки и деловые ограничения в отношении государственного секретаря Майкла Помпео, советника по национальной безопасности Роберта ОʼБрайена и посла ООН Келли Крафт

сегодня, 22:25
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня состоялась инаугурация  главы овального кабинета Джо Байдена,  и он уже  успел подписать несколько  законов. Пока  новое  правительство приступает к своим обязанностям, Китай времени не теряет  и  объявил, что вводит санкции против многих чиновников аппарата бывшего  президента США.

Китай ввел санкции против ряда чиновников администрации Трампа, в том числе — Помпео

Майкл Помпео (фото из открытых источников)

Так, в "черный список" попали более  25 чиновников, сообщает Associated Press.

Пекин ввел запреты на поездки и деловые ограничения в отношении государственного секретаря Майкла Помпео, советника по нацбезопасности Роберта ОʼБрайена и посла ООН Келли Крафт.

В санкционный список  попали и  другие чиновники.

 "За последние несколько лет некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, спланировали, продвинули и осуществили серию безумных шагов, которые серьезно вмешались во внутренние дела Китая, оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения", — говорится в заявлении МИД.

Во второй половине января этого  года Майкл Помпео заявил, что руководство Китая ответственно за геноцид и преступления против человечности в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

 Напомним, Майк Помпео заявил в среду Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая. Этот факт может привести к потере специального торгового статуса Гонконга со США и стать угрозой для его положения в качестве международного финансового центра. Об этом пишет CNN. Дональд Трамп и Конгресс Соединенных Штатов решат, какие действия предпринять в результате сертификации, которая происходит в период повышенной напряженности с Пекином. 


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Источник: https://apnews.com/article/joe-biden-travel-beijing-alex-azar-john-bolton-9b51fad30387099f5a66074f71f085df
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