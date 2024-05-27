Китай выделяет миллиарды долларов: в чем хочет догнать США

Власти Китая создали фонд размером 344 млрд юаней или 47,49 миллиарда долларов, чтобы помочь своим производителям полупроводников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "WSJ", ссылаясь на Национальную систему публичной информации о кредитах предприятий.

Китай. Фото: из открытых источников

В материале говорится, цель фонда – помочь китайской полупроводниковой промышленности создать местную цепочку поставок и сократить технологический разрыв с США. Фонд может действовать как компания по управлению активами, участвуя в акционерном капитале как публичных, так и частных компаний, производящих микросхемы.

Созданный 24 мая крупнейший фонд за всю историю Китая является третьей фазой масштабного проекта по развитию отрасли полупроводников. Его бюджет вдвое превышает общую сумму, собранную на предыдущих фазах в 2014 и 2019 годах.

Минфин Китая является крупнейшим акционером фонда с долей 17%, в то время как пять крупных государственных банков владеют около 6% каждый.

СМИ отмечает, новое финансирование появилось после появления американских ограничений на экспорт передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай, причем последнее из них значительно усложнило поставки микросхем для искусственного интеллекта.

Как результат, новость о создании фонда вызвала рост акций крупнейших полупроводниковых компаний Китая. На торгах в этот понедельник акции SMIC прибавили в цене 7,4%, а Hua Hong — 11,5%.

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