МИД Китая прокомментировал информацию об участии страны в Саммите мира

На сегодняшний день Министерство иностранных дел Китая не располагает информацией об отправке официальной делегации КНР на Глобальный мирный саммит в Швейцарии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, пишет "Укринформ".

Китай. Фото: из открытых источников

Мао заявила, что пока не может предоставить информацию об участии Китая в Саммите мира и добавила, что ее страна поддерживает любые усилия, которые будут способствовать урегулированию и мирному решению "украинского кризиса".

"Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Украиной, и Россией, с равноправным участием всех сторон и объективным обсуждением всех мирных инициатив", – заявила пресс-секретарь.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Бразилия и Индия рассматривают идею отправить на Глобальный саммит мира младших чиновников. Об этом сообщает агентство "Bloomberg".

Ранее "Комментарии" писали — чем ближе Глобальный саммит мира, намеченный на середину июня в Швейцарии, тем больше разноплановой информации вокруг этого мероприятия. Не успели мы порадоваться тому, что на встречу прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди – один из лидеров Глобального юга, как пришла настораживающая новость. По данным Bloomberg, президент США Джо Байден не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии, предпочтя ему предвыборный сбор средств в Калифорнии. До сих пор нет ясности, прибудет ли (в том или ином виде) Китай. Что на данный момент можно сказать о ситуации вокруг саммита мира и его перспективах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



