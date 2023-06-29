Китай выдвинул новый ультиматум США по поводу переговоров: чего хочет Пекин

Официальный Пекин требует у Америки снять односторонние санкции, чтобы переговоры министров обороны двух стран состоялись. Об этом заявил спикер посольства Китая в США Лю Пеньюй, пишет Bloomberg .

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"Американская сторона знает причину сложностей в отношениях с Китаем — она фактически ввела односторонние санкции против Китая. Такие препятствия должны быть устранены, прежде чем между двумя странами может начаться любой обмен и сотрудничество", — сказал представитель посольства Китая.

В материале говорится, что представители посольства имели в виду просьбы США по поводу контактов с министром обороны КНР Ли Шанфу. В Вашингтоне хотели организовать его встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином в июне.

Представители китайского посольства сделали такое заявление после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин обвинил Китай в том, что они "не согласились продвинуться вперед" с тем, чтобы создать более тесные каналы связи между военными.

Известно, что в 2018 году США наложили санкции на министра обороны Китая Ли Шанфу, потому что он купил у России 10 боевых самолетов Су-35 и оборудование для зенитно-ракетного комплекса С-400.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Китай отреагировал на слова Байдена , назвавшего Си Цзиньпина диктатором. Президент США Джо Байден назвал китайского лидера диктатором. На такие слова американского политика отреагировали в МИДе Китая. Представительница министерства иностранных дел Китая подвергла критике слова президента США Джо Байдена.

Замечания Джо Байдена прозвучали на сборе средств в Северной Каролине. Лидер США вспомнил инцидент с китайским воздушным шаром над Соединенными Штатами. Байден указал, что Си Цзиньпин огорчился приказом сбить воздушный шар со шпионским оборудованием и добавил, что "это был большой стыд для диктаторов".

