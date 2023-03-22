Появилась оценка Китая на визит Си Цзиньпина к Путину

Китайская народная республика оценивает визит лидера своей страны Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину как "путешествие дружбы, сотрудничества и мира". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото из открытых источников

Трехдневный визит Си Цзиньпина в Кремль закончился 22 марта и, вероятно, не принес никаких прогрессивных идей, как остановить войну в Украине спровоцированной российским вторжением. Китайский лидер пытался поднять авторитет Путина, после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ по подозрению в совершении военных преступлений в Украине.

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В целом представитель Министерства иностранных дел Китая высказался положительно о путешествии лидера КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину.

"Визит президента Си Цзиньпина в Россию — это путешествие дружбы, сотрудничества и мира, вызвавшее положительные отзывы в международном сообществе", — говорит Ван Вэньбинь.

Далее китайский представитель утверждает, что КНР будет занимать нейтральную позицию и будет пытаться "урегулировать украинский вопрос" и способствовать процессу мирных переговоров между обеими странами. Также Ван Вэньбинь обвинил Запад в разжигании войны, ведь США и его союзники поставляют оружие Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти главных выводах переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, находившегося три дня с визитом в Москве.

Также "Комментарии" писали об итогах переговоров Путина и Си Цзиньпина: какую позицию занял Китай по поводу войны в Украине и Российской Федерации.