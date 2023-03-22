logo

BTC/USD

28204.38

ETH/USD

1791.74

LTC/USD

80.95

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Появилась оценка Китая на визит Си Цзиньпина к Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась оценка Китая на визит Си Цзиньпина к Путину

Китай оценивает переговоры между Си Цзиньпином и Путиным как путешествие дружбы, сотрудничества и мира.

сегодня, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Китайская народная республика оценивает визит лидера своей страны Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину как "путешествие дружбы, сотрудничества и мира". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Появилась оценка Китая на визит Си Цзиньпина к Путину

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь. Фото из открытых источников

Трехдневный визит Си Цзиньпина в Кремль закончился 22 марта и, вероятно, не принес никаких прогрессивных идей, как остановить войну в Украине спровоцированной российским вторжением. Китайский лидер пытался поднять авторитет Путина, после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ по подозрению в совершении военных преступлений в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В целом представитель Министерства иностранных дел Китая высказался положительно о путешествии лидера КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину.

"Визит президента Си Цзиньпина в Россию — это путешествие дружбы, сотрудничества и мира, вызвавшее положительные отзывы в международном сообществе", — говорит Ван Вэньбинь.

Далее китайский представитель утверждает, что КНР будет занимать нейтральную позицию и будет пытаться "урегулировать украинский вопрос" и способствовать процессу мирных переговоров между обеими странами. Также Ван Вэньбинь обвинил Запад в разжигании войны, ведь США и его союзники поставляют оружие Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти главных выводах переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, находившегося три дня с визитом в Москве.

Также "Комментарии" писали об итогах переговоров Путина и Си Цзиньпина: какую позицию занял Китай по поводу войны в Украине и Российской Федерации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!