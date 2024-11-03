Китай выстраивает проект «вторая Европа»: почему он торжествует

Журналист Виталий Портников обратил внимание, как премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан активно способствуют реализации проекта "альтернативной Европы" под руководством Китая, идею которого поддерживает Си Цзиньпин. Об этом он подробнее рассказал в эфире "Эспрессо".

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При этом эксперт напомнил, что, когда Си Цзиньпин посещал Европу, он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, поскольку Франция — важный член ЕС. Однако впоследствии он также посетил Белград и Будапешт, которые не являются ключевыми странами ЕС.

"Потому что у Си Цзиньпина есть проект другой Европы, в которой будут ориентированные на него государства и дружить будут между собой, станут частью китайской экономики и торговых путей Китая, а также будут поддерживать китайскую внешнюю политику. Я бы не недооценивал ни Фицо, ни Орбана, являющихся руководителями маленьких государств, но они упорно строят этот проект", — подчеркнул Портников.

Кроме того, он обратил внимание на последние шаги Орбана, подчеркивающие его ориентацию на альтернативные политические связи. В частности, венгерский премьер посетил Тбилиси, став первым политиком, прибывшим в Грузию после победы партии "Грузинская мечта" на выборах. Этот визит рассматривается как жест поддержки определенных политических сил в регионе.

После Тбилиси Орбан прибыл в Вену, где встретился с новоизбранным главой парламента Австрии, но не провел встречу с федеральным канцлером Карлом Негаммером. На организованной конференции, где также присутствовал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, Орбан заявил, что Украина проигрывает войну и не должна вступать в НАТО, что, по его мнению, может привести к нестабильности в Европе.

По мнению Портникова, знаковым является то, что Орбан в Вене подписал право на сотрудничество с лидером австрийской партии "Свобода" Гербертом Киклем, которого он фактически признал равнозначным представителем власти Австрии.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто принял участие в конференции по евроазиатской безопасности в Минске, где присутствовали представители из Беларуси, Сирии и России, включая Лукашенко и Лаврова. Это подчеркивает ориентацию Венгрии на создание "второй Европы". Фицо в свою очередь посетил Китай, а перед этим дал интервью российской пропагандистке Скабеевой, что вызвало негативную реакцию в ЕС. Позже он открыто критиковал посла Великобритании, осудившего такое интервью.

"То есть фактически это альтернативная линия, а в условиях, когда российские войска продолжают продвигаться по украинской земле, когда Запад демонстрирует усталость от войны, когда не понятно, какую территорию своего государства Украина будет контролировать завтра, — этот проект торжествует", — подытожил Портников. .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Китай относится к участию военных КНДР в войне против Украины.



