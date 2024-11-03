logo

BTC/USD

68348.51

ETH/USD

2450.21

LTC/USD

67.16

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай выстраивает проект «вторая Европа»: почему он торжествует
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай выстраивает проект «вторая Европа»: почему он торжествует

На фоне усталости Запада и поражений на фронте в Украине Китай успешно реализует проект «другой Европы»

сегодня, 14:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Журналист Виталий Портников обратил внимание, как премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан активно способствуют реализации проекта "альтернативной Европы" под руководством Китая, идею которого поддерживает Си Цзиньпин. Об этом он подробнее рассказал в эфире "Эспрессо".

Китай выстраивает проект «вторая Европа»: почему он торжествует

Китай

При этом эксперт напомнил, что, когда Си Цзиньпин посещал Европу, он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, поскольку Франция — важный член ЕС. Однако впоследствии он также посетил Белград и Будапешт, которые не являются ключевыми странами ЕС.

"Потому что у Си Цзиньпина есть проект другой Европы, в которой будут ориентированные на него государства и дружить будут между собой, станут частью китайской экономики и торговых путей Китая, а также будут поддерживать китайскую внешнюю политику. Я бы не недооценивал ни Фицо, ни Орбана, являющихся руководителями маленьких государств, но они упорно строят этот проект", — подчеркнул Портников.

Кроме того, он обратил внимание на последние шаги Орбана, подчеркивающие его ориентацию на альтернативные политические связи. В частности, венгерский премьер посетил Тбилиси, став первым политиком, прибывшим в Грузию после победы партии "Грузинская мечта" на выборах. Этот визит рассматривается как жест поддержки определенных политических сил в регионе.

После Тбилиси Орбан прибыл в Вену, где встретился с новоизбранным главой парламента Австрии, но не провел встречу с федеральным канцлером Карлом Негаммером. На организованной конференции, где также присутствовал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, Орбан заявил, что Украина проигрывает войну и не должна вступать в НАТО, что, по его мнению, может привести к нестабильности в Европе.

По мнению Портникова, знаковым является то, что Орбан в Вене подписал право на сотрудничество с лидером австрийской партии "Свобода" Гербертом Киклем, которого он фактически признал равнозначным представителем власти Австрии.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто принял участие в конференции по евроазиатской безопасности в Минске, где присутствовали представители из Беларуси, Сирии и России, включая Лукашенко и Лаврова. Это подчеркивает ориентацию Венгрии на создание "второй Европы". Фицо в свою очередь посетил Китай, а перед этим дал интервью российской пропагандистке Скабеевой, что вызвало негативную реакцию в ЕС. Позже он открыто критиковал посла Великобритании, осудившего такое интервью.

"То есть фактически это альтернативная линия, а в условиях, когда российские войска продолжают продвигаться по украинской земле, когда Запад демонстрирует усталость от войны, когда не понятно, какую территорию своего государства Украина будет контролировать завтра, — этот проект торжествует", — подытожил Портников. .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Китай относится к участию военных КНДР в войне против Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/svit-u-si-tszinpina-e-proekt-inshoi-evropi-portnikov
Теги:

Новости

Все новости