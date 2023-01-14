Китай выступил против поставок Западом оружия Украине: в Киеве ответили

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Китайское правительство не поддерживает идею Запада о военной помощи Украине, поскольку это якобы обостряет противостояние и не ведет к миру. В то же время, официальный Пекин закрывает глаза на то, что Россия продолжает получать иранские дроны-камикадзе и боеприпасы из КНДР. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Фото: из открытых источников
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь не стал прямо говорить о России, но отметил, что ужесточение санкций может привести только к новому витку эскалации, но никак не к мирному урегулированию. Также Китай не поддерживает поставки западного оружия, так как считает, что это может привести к затягиванию войны и новой эскалации.
Кислица со своей стороны упрекнул Цзюню в игнорировании помощи России со стороны Ирана и КНДР и спросил, что делается для того, чтобы прекратились нарушения резолюций СБ ООН.
Читайте также на портале "Комментарии" — Бойко поддержал лишение мандатов коллег по ОПЗЖ: почему только сейчас экс-регионал прозрел.
Также издание "Комментарии" сообщало — российский постпред в ООН заявил, что РФ готова к переговорам: в Украине ответили.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости