Китай выступил против поставок Западом оружия Украине: в Киеве ответили

Китайское правительство не поддерживает идею Запада о военной помощи Украине, поскольку это якобы обостряет противостояние и не ведет к миру. В то же время, официальный Пекин закрывает глаза на то, что Россия продолжает получать иранские дроны-камикадзе и боеприпасы из КНДР. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Фото: из открытых источников

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь не стал прямо говорить о России, но отметил, что ужесточение санкций может привести только к новому витку эскалации, но никак не к мирному урегулированию. Также Китай не поддерживает поставки западного оружия, так как считает, что это может привести к затягиванию войны и новой эскалации.

Кислица со своей стороны упрекнул Цзюню в игнорировании помощи России со стороны Ирана и КНДР и спросил, что делается для того, чтобы прекратились нарушения резолюций СБ ООН.

"Кстати, о поставках беспилотников из Ирана в Россию и боеприпасов из КНДР? Стоит ли надеяться? Представитель Китая заявил в СБ ООН, что поставки оружия лишь обостряют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. Тогда что делается для того, чтобы прекратить нарушение резолюции СБ ООН", — отметил Кислица.

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