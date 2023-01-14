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Китай выступил против поставок Западом оружия Украине: в Киеве ответили

Пекин фактичски повторил российский тезис о поставках Западом оружия Украине

сегодня, 16:52 comments2687
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Автор:

Кравцев Сергей

Китайское правительство не поддерживает идею Запада о военной помощи Украине, поскольку это якобы обостряет противостояние и не ведет к миру. В то же время, официальный Пекин закрывает глаза на то, что Россия продолжает получать иранские дроны-камикадзе и боеприпасы из КНДР. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Китай выступил против поставок Западом оружия Украине: в Киеве ответили

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Фото: из открытых источников

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь не стал прямо говорить о России, но отметил, что ужесточение санкций может привести только к новому витку эскалации, но никак не к мирному урегулированию. Также Китай не поддерживает поставки западного оружия, так как считает, что это может привести к затягиванию войны и новой эскалации.

Кислица со своей стороны упрекнул Цзюню в игнорировании помощи России со стороны Ирана и КНДР и спросил, что делается для того, чтобы прекратились нарушения резолюций СБ ООН.                                                             

"Кстати, о поставках беспилотников из Ирана в Россию и боеприпасов из КНДР? Стоит ли надеяться? Представитель Китая заявил в СБ ООН, что поставки оружия лишь обостряют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. Тогда что делается для того, чтобы прекратить нарушение резолюции СБ ООН", — отметил Кислица.

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Источник: https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1614243733700059137?t=eMHw_qzb1FBB35GU1sF97A&s=35
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