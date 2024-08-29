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Китай выступил с новым заявлением о войне в Украине и сделали предупреждение

Именно "кризисом" в государстве принято называть кровопролитную войну, развязанную Москвой против украинцев.

сегодня, 21:05
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Лиля Воробьева

Китай выразил обеспокоенность разрешением Украине применять западное оружие против России, а также угрозой дальнейшей эскалации "украинского кризиса". Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает "Укринформ".

Китай выступил с новым заявлением о войне в Украине и сделали предупреждение

Китай выступил с заявлением о войне в Украине (фото из открытых источников)

В ответ на вопрос о возможном использовании Украиной западного оружия против России и массированных атак российскими войсками с использованием иранских дронов и северокорейских ракет Линь Цзянь подчеркнул, что в международном сообществе царит общая обеспокоенность дальнейшим обострением конфликта.

"В настоящее время существует широкая обеспокоенность высокой вероятностью дальнейшей эскалации и расширения кризиса. В международном сообществе считают приоритетом деэскалацию ситуации, поэтому Китай призывает все стороны избегать расширения зоны боевых действий, воздерживаться от эскалации и провокаций, которые могут привести к расширению конфликта" .

Спикер подчеркнул, что Китай призывает все стороны к сдержанности, воздержанию от провокаций и недопущению расширения боевых действий. Он отметил необходимость избегать действий, которые могут привести к еще большей эскалации конфликта, призвав к деэскалации в качестве приоритетной задачи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, видят ли украинцы Китай посредником на вероятных переговорах с Россией . Китаю как посреднику при возможных мирных переговорах между Украиной и Россией доверяют только 22% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Социологи выяснили, что 62% не готовы верить Пекину такое посредничество. Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
 



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3900066-kitaj-zanepokoenij-eskalacieu-ukrainskoi-krizi.html
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