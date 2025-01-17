Китай заинтересован в участии КНДР в войне на стороне России: неожиданная причина

Китай заинтересован в возможном участии Северной Кореи в войне на стороне России, поскольку это позволяет рассеять внимание США. В то же время Пекин не может открыто поддерживать Кремль из-за риска санкций, но может влиять через КНДР, сообщил в эфире 24 канала политолог Валерий Клочок.

Войска КНДР

По его словам, Китай пытается не демонстрировать явную поддержку России, учитывая экономические связи с Западом. В то же время, Пекин зависит от сотрудничества с режимом Владимира Путина и стремится сохранять рычаги влияния.

Эксперт подчеркнул, что хотя прямого приказа Си Цзиньпина о вводе войск КНДР в Украину, вероятно, все же не было, Китай мог не возражать против этого. Такой сценарий выгоден Пекину, ведь уменьшение экономической помощи КНДР позволяет контролировать страну. Например, прекращение снабжения ключевых компонентов для систем ПВО или ракет побуждает Ким Чен Ина действовать в интересах Китая.

Вместе с тем, по мнению политолога, Северная Корея может рассматривать отправку военных как способ извлечь финансовую выгоду. Однако, как подчеркивает Клочок, экономическая ситуация в России усложняет возможность выплаты компенсаций. В этом случае Китай может стать финансовым гарантом Кремля.

Кроме того, политолог считает, что Пекин также использует этот сценарий для укрепления своего геополитического влияния. Он имеет возможность дистанцироваться от действий КНДР, заявляя, что Северная Корея действует самостоятельно, а ответственность лежит на Ким Чен Ыни.

Клочок предполагает, что Си Цзиньпин стремится увеличить роль Китая в глобальных процессах, учитывая его экономические и демографические ресурсы. Сейчас для Пекина благоприятный момент для переговоров с новой администрацией Белого дома по поводу влияния в Евразии, являющейся ключевым регионом для Китая. Однако успех этих переговоров пока остается под вопросом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Си провели свой первый телефонный разговор.



