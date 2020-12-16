Китай закупил 100 млн доз вакцины Biontech / Pfizer

Китайская фармацевтическая компания Fosun Pharma договорилась с Pfizer / Biontech о закупке 100 миллионов доз вакцины. Fosun Pharma также отвечала за проведение 2-го этапа испытаний вакцины BioNTech в Китае.

Вакцина против коронавируса Pfizer

Было объявлено, что китайская фармацевтическая компания Fosun Pharma купит вакцину от Covid-19, произведенную BioNTech / Pfizer. BioNTech сообщила, что они подписали соглашение с китайской фармацевтической компанией на поставку 100 миллионов доз в Китай. В марте Fosun Pharma и BioNTech объявили, что они будут сотрудничать для разработки, клинических испытаний и продвижении вакцины Biontech.

Заявлено, что согласованные 100 миллионов доз вакцины будут производиться на предприятиях Biontech в Германии.

Вакцина BNT162 на основе мРНК BioNTech получила одобрение органов здравоохранения США и Великобритании. Британия начала использовать вакцину на прошлой неделе, а США — на этой неделе.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маску во время рождественских встреч и празднования конца года в Европе, заявила организация в среду, 16 декабря, предупредив о высоком риске возобновления эпидемии в начале 2021 года.

Ранее "Комментарии" писали, как проверить, когда вы получите вакцину от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) использует некоторые критерии для установления “приоритета вакцинации” среди населения, согласно плану вакцинации против COVID-19. Чем больше ответов "да", тем выше вероятность быть вакцинированным против коронавируса раньше остальных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!