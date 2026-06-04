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Китай заплатит за помощь Кремлю: к какому решению приблизился ЕС

Под санкции могут попасть компании из Китая, Турции и ОАЭ, которых подозревают в снабжении России компонентами для дронов и обходе нефтяных ограничений

4 июня 2026, 07:19
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Кравцев Сергей

Европейский Союз готовится нанести новый санкционный удар по структурам, которые, по мнению Брюсселя, помогают России поддерживать военную экономику и обходить международные ограничения. Уже 15 июня министры иностранных дел стран ЕС могут утвердить очередной пакет ограничительных мер, в центре которого впервые окажутся китайские компании.

Китай заплатит за помощь Кремлю: к какому решению приблизился ЕС

Китай. Фото: из открытых источников

Как сообщает Politico, Европейская служба внешних действий предложила внести в санкционный список четыре компании из Китая. По данным европейских чиновников, они могут быть связаны с поставками химических веществ для российской армии, передачей компонентов для производства ударных беспилотников, а также обслуживанием так называемого "теневого флота", который используется Москвой для экспорта энергоносителей в обход санкций.

В поле зрения Брюсселя оказались не только китайские структуры. Ограничения могут затронуть также пять компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, три турецкие фирмы и одну компанию из Азербайджана. В ЕС считают, что эти организации участвуют в логистических схемах, которые помогают России сохранять экспортные доходы и поддерживать морские перевозки нефти.

Кроме того, санкционный список может пополниться дочерними предприятиями российского нефтяного гиганта "Лукойл", а также десятками физических и юридических лиц.

Одновременно в Евросоюзе обсуждают более масштабный 21-й пакет санкций, который может быть принят летом. Среди наиболее жестких предложений – сохранение потолка цен на российскую нефть, новые ограничения против "Газпрома", "Роснефти" и "Новатэка", а также полный отказ от сотрудничества с российской ядерной отраслью.

Однако для вступления санкций в силу необходимо согласие всех 27 стран ЕС. Именно поэтому ближайшие недели могут стать решающими для будущего европейской санкционной политики в отношении России и ее зарубежных партнеров.

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Источник: https://www.politico.eu/article/china-russia-firms-that-help-are-next-for-eu-sanctions/
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