Китай заплатить за допомогу Кремлю: до якого рішення наблизився ЄС

Європейський Союз готується завдати нового санкційного удару по структурах, які, на думку Брюсселя, допомагають Росії підтримувати військову економіку та обходити міжнародні обмеження. Вже 15 червня міністри закордонних справ країн ЄС можуть затвердити черговий пакет обмежувальних заходів, у центрі якого вперше опиняться китайські компанії.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Politico, Європейська служба зовнішніх дій запропонувала внести до списку санкцій чотири компанії з Китаю. За даними європейських чиновників, вони можуть бути пов'язані з постачанням хімічних речовин для російської армії, передачі компонентів для виробництва ударних безпілотників, а також обслуговуванням так званого "тіньового флоту", який використовується Москвою для експорту енергоносіїв в обхід санкцій.

У зору Брюсселя опинилися як китайські структури. Обмеження можуть торкнутися п'ять компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, три турецькі фірми та одну компанію з Азербайджану. У ЄС вважають, що ці організації беруть участь у логістичних схемах, які допомагають Росії зберігати експортні доходи та підтримувати морські перевезення нафти.

Крім того, список санкцій може поповнитися дочірніми підприємствами російського нафтового гіганта "Лукойл", а також десятками фізичних та юридичних осіб.

Водночас у Євросоюзі обговорюють масштабніший 21-й пакет санкцій, який може бути прийнятий влітку. Серед найжорсткіших пропозицій – збереження стелі цін на російську нафту, нові обмеження проти "Газпрому", "Роснефти" та "Новатека", а також повну відмову від співпраці з російською ядерною галуззю.

Однак для набуття чинності санкцій необхідна згода всіх 27 країн ЄС. Саме тому найближчі тижні можуть стати вирішальними для майбутнього європейської санкційної політики щодо Росії та її зарубіжних партнерів.

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