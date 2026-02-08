Китай запустил секретный космический самолет Shenlong на орбиту Земли: что о нем известно

Китай совершил четвертый запуск своего многократного экспериментального космического самолета, известного под неофициальным названием Shenlong ("Божественный дракон"). Аппарат вывели на орбиту 7 февраля с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя Long March-2F. Как и во время предыдущих миссий, Пекин сохраняет почти полную секретность по поводу целей и характеристик полета.

Китай запустил секретный космический самолет. Фото: New Atlas

Официально китайские государственные СМИ сообщили лишь о "технологической проверке многократных космических аппаратов для мирного использования космоса". Впрочем, западные аналитики внимательно следят за программой, называя Shenlong потенциальным конкурентом американского космического самолета X-37B, также имеющего военно-стратегическое назначение.

Первый полет Shenlong состоялся в сентябре 2020 года и длился всего два дня. Второй и третий запуски были значительно длиннее, 276 и 268 дней соответственно. Во время каждой миссии аппарат выводил на орбиту неизвестный объект. По данным западных экспертов, во втором и третьем полетах фиксировались маневры сближения между самолетом и этим объектом, что может свидетельствовать об отработке технологий дозаправки или ремонта спутников в космосе.

В ходе третьей миссии также сообщалось о передаче сигналов над Северной Америкой, что породило предположение о возможном использовании Shenlong в качестве платформы радиоэлектронной разведки. Поэтому многие специалисты считают, что программа имеет не только гражданское, но и военное значение.

Китай до сих пор не обнародовал никакие изображения аппарата. По оценкам экспертов, Shenlong может быть соразмерным по размерам и возможностям с X-37B. Развитие многократных космических систем Пекин рассматривает как ключ к снижению стоимости запусков и увеличению их частоты, а также укреплению своих позиций в стратегическом соперничестве в космосе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что трое китайских космонавтов застряли в космосе после столкновения капсулы с космическим мусором.

Также "Комментарии" писали, что таинственный космический корабль Китая вернулся на Землю.