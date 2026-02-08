Китай запустив секретний космічний літак Shenlong на орбіту Землі: що про нього відомо

Китай здійснив четвертий запуск свого багаторазового експериментального космічного літака, відомого під неофіційною назвою Shenlong ("Божественний дракон"). Апарат вивели на орбіту 7 лютого з космодрому Цзюцюань за допомогою ракети-носія Long March-2F. Як і під час попередніх місій, Пекін зберігає майже повну секретність щодо цілей і характеристик польоту.

Китай запустив секретний космічний літак. Фото: New Atlas

Офіційно китайські державні ЗМІ повідомили лише про "технологічну перевірку багаторазових космічних апаратів для мирного використання космосу". Втім, західні аналітики уважно стежать за програмою, називаючи Shenlong потенційним конкурентом американського космічного літака X-37B, який також має військово-стратегічне призначення.

Перший політ Shenlong відбувся у вересні 2020 року й тривав лише два дні. Другий і третій запуски були значно довшими, 276 і 268 днів відповідно. Під час кожної з місій апарат виводив на орбіту невідомий об’єкт. За даними західних експертів, у другому та третьому польотах фіксувалися маневри зближення між літаком і цим об’єктом, що може свідчити про відпрацювання технологій дозаправлення або ремонту супутників у космосі.

Під час третьої місії також повідомлялося про передачу сигналів над Північною Америкою, що породило припущення про можливе використання Shenlong як платформи радіоелектронної розвідки. Саме тому багато фахівців вважають, що програма має не лише цивільне, а й військове значення.

Китай досі не оприлюднив жодних зображень апарата. За оцінками експертів, Shenlong може бути співмірним за розмірами й можливостями з X-37B. Розвиток багаторазових космічних систем Пекін розглядає як ключ до зниження вартості запусків і збільшення їхньої частоти, а також до зміцнення своїх позицій у стратегічному суперництві в космосі.

