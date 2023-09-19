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Китай заявил, что его позиции совпадают с руссийскими в отношении войны в Украине

Главный китайский дипломат Ван И высказался о позиции КНР относительно войны в Украине.

сегодня, 09:50 comments1611
Автор:
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Slava Kot
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Китай заявил, что его позиции совпадают с руссийскими в отношении войны в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Китая Ван И приехал с визитом в Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров Ван И подчеркнул, что взгляды Китая и России совпадают в урегулировании войны в Украине и отличаются от позиции США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.


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Главный дипломат КНР подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют на международной арене антикитайскую и антироссийскую позицию. По словам Ван И без России невозможно закончить войну в Украине.

"Стороны подробно обсудили текущее положение дел в Украине, отметив бесперспективность попыток урегулировать кризис без учета интересов России и, тем более, без участия России", — сказал Ван И.

Министр иностранных дел Китая вспомнил, что мирный план по войне в Украине, предложенный Пекином в начале года, был отвергнут США и НАТО.

Кроме того, китайский дипломат в очередной раз отметил сотрудничество КНР с Россией.

"Постоянная добрососедская дружба, всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и взаимовыгодное сотрудничество между КНР и РФ будут продолжать содействовать развитию и возрождению каждой страны", — сказал Ван И.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на карту Китая, забравшего часть территорий РФ. Представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что все территориальные претензии со стороны КНР решены. А эксперты объяснили, что Китай перерисовывает свои карты на основе старых, где территории России были в составе КНР.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне раскрыли планы по новой технологии, которая предпочтет США преимущество Китаю.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/sep/19/russia-ukraine-war-live-updates-major-fire-lviv-warehouse-attack-zelenskiy-questions-russias-place-at-un
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