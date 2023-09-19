Китай заявил, что его позиции совпадают с руссийскими в отношении войны в Украине

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Slava Kot
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Китая Ван И приехал с визитом в Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров Ван И подчеркнул, что взгляды Китая и России совпадают в урегулировании войны в Украине и отличаются от позиции США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.
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Главный дипломат КНР подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют на международной арене антикитайскую и антироссийскую позицию. По словам Ван И без России невозможно закончить войну в Украине.
Министр иностранных дел Китая вспомнил, что мирный план по войне в Украине, предложенный Пекином в начале года, был отвергнут США и НАТО.
Кроме того, китайский дипломат в очередной раз отметил сотрудничество КНР с Россией.
Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне раскрыли планы по новой технологии, которая предпочтет США преимущество Китаю.
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