Китай заявляет о решительном ответе Трампу: о чем идет речь

Пекин будет "решительно противостоять" давлению США по вопросу пошлин. Политика президента США Дональда Трампа в отношении Китая является лицемерной. Как передает портал "Комментарии", об это заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает "Bloomberg".

Китай. Фото: из открытых источников

"Если одна из сторон слепо оказывает давление, Китай будет решительно этому противостоять", — заявил топ-дипломат Китая.

Ван И обвинил Дональда Трампа в лицемерном подходе к двусторонним отношениям и осудил пошлины на фоне роста напряженности между крупнейшими экономиками мира.

Ван И выступил в защиту действий своей страны по пресечению поставок фентанила в США и обвинил Трампа в использовании этого вопроса в качестве предлога для оказания давления на свое правительство.

"США не должны отвечать злом на добро или даже вводить произвольные пошлины на китайскую продукцию, — сказал он. — Ни одна страна не должна фантазировать, что она может подавлять Китай и одновременно поддерживать хорошие отношения с ним".

По его словам, "такие двуличные действия не способствуют стабильности двусторонних отношений". Таким образом он упрекнул Трампа в том, что он восхваляет Си Цзиньпина, называя его "блестящим" и расхваливая их "прекрасные" отношения, одновременно вводя самые масштабные на сегодняшний день пошлины против этой азиатской страны.

Главный дипломат Китая воспользовался возможностью представить свою страну как стабилизирующую силу. Китай "принес столь необходимую стабильность в меняющийся и неспокойный мир", сказал Ван И.

Ван И также призвал развивающиеся страны "продолжать улучшать свое представительство и силу ведения диалога в глобальном управлении".

"Если каждая страна будет подчеркивать свои собственные национальные приоритеты и верить в силу и статус, мир скатится к законам джунглей, а малые и слабые страны понесут на себе основной удар", — сказал Ван И завуалированно намекая на действия Вашингтона.

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