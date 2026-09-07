Китая тайно передал России химикаты: как это может отобразить на войне в Украине

Крупная китайская государственная компания могла тайно поставлять в Россию материалы, необходимые для производства ударных беспилотников. Речь идет о Jilin Chemical Fiber Group – одном из ведущих производителей химических и композитных материалов в Китае. Об этом пишет Politico со ссылкой на документы, изученные западными правительствами.

Китай. Фото: из открытых источников

Согласно транспортным и таможенным данным, в начале 2026 года китайская компания отправила около 46 тонн материалов, связанных с производством углеродного волокна, дочерней структуре российского "Росатома". Как утверждает издание, получатель связан с разработкой компонентов для дронов-камикадзе.

Особое внимание вызывает способ оформления поставки. По данным Politico, груз был замаскирован, что могло позволить обойти внимание к его конечному назначению. При этом речь идет о продукции, которая имеет значение для современного беспилотного производства.

Китайские компоненты уже неоднократно обнаруживались внутри российских беспилотников, которые применяются против Украины. Однако новые документы, собранные из российских источников Украинским центром безопасности и сотрудничества, впервые позволяют детально проследить предполагаемую цепочку поставки от китайского производителя непосредственно в Россию.

Подлинность документов, по данным Politico, подтвердили американские и украинские чиновники. Представитель правительства США сообщил, что с ними ознакомился специальный комитет Палаты представителей по Китаю и признал материалы подлинными. Украинский чиновник также заявил, что документы были проверены Кабмином Украины.

Если сведения подтвердятся, речь может идти не просто о присутствии китайских комплектующих в российском ВПК, а о прямой поставке критически важных материалов государственной китайской компанией.

Jilin Chemical Fiber Group на запросы Politico о комментариях не ответила. Таким образом, остается открытым вопрос о том, насколько масштабными могли быть подобные поставки и продолжались ли они после введения международных ограничений против российского военно-промышленного комплекса.

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