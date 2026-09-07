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Китаю таємно передав Росії хімікати: як це може відобразити на війні в Україні

Jilin Chemical Fiber Group могла відправити до Росії десятки тонн матеріалів для виробництва компонентів дронів-камікадзе, причому постачання нібито було замасковано

7 вересня 2026, 08:02
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Кравцев Сергей

Велика китайська державна компанія могла таємно постачати Росію матеріали, необхідні виробництва ударних безпілотників. Йдеться про Jilin Chemical Fiber Group – одного з провідних виробників хімічних та композитних матеріалів у Китаї. Про це пише Politico із посиланням на документи, вивчені західними урядами.

Китаю таємно передав Росії хімікати: як це може відобразити на війні в Україні

Китай. Фото: з відкритих джерел

Згідно з транспортними та митними даними, на початку 2026 року китайська компанія відправила близько 46 тонн матеріалів, пов'язаних з виробництвом вуглецевого волокна, дочірньої структури російського "Росатому". Як стверджує видання, одержувач пов'язаний із розробкою компонентів для дронів-камікадзе.

Особливу увагу викликає спосіб оформлення постачання. За даними Politico, вантаж був замаскований, що могло дозволити оминути його кінцеве призначення. При цьому йдеться про продукцію, яка має значення для сучасного безпілотного виробництва.

Китайські компоненти вже неодноразово виявляли всередині російських безпілотників, які застосовуються проти України. Однак нові документи, зібрані з російських джерел Українським центром безпеки і співробітництва, вперше дозволяють детально простежити ланцюжок поставки, що передбачається, від китайського виробника безпосередньо до Росії.

Справжність документів, за даними Politico, підтвердили американські та українські урядовці. Представник уряду США повідомив, що з ними ознайомився спеціальний комітет Палати представників щодо Китаю та визнав матеріали справжніми. Український урядовець також заявив, що документи було перевірено Кабміном України.

Якщо відомості підтвердяться, може йтися не просто про присутність китайських комплектуючих у російському ВПК, а про пряме постачання критично важливих матеріалів державною китайською компанією.

Jilin Chemical Fiber Group на запити Politico про коментарі не відповіла. Таким чином, залишається відкритим питання про те, наскільки масштабними могли бути подібні поставки і чи тривали вони після запровадження міжнародних обмежень проти російського військово-промислового комплексу.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/china-state-firm-supplies-russia-materials-kamikaze-drones/
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