Китайцы готовят революцию: что скоро получит человечество
Китайцы готовят революцию: что скоро получит человечество

Искусственная матка за 14 тысяч долларов: ученые из Гуанчжоу готовят революцию в репродуктологии

10 марта 2026, 22:51
Китайские исследователи под руководством Чжана Цифэна из компании Kaiwa Technology (Гуанчжоу) работают над амбициозным проектом, который может навсегда изменить представление о рождении детей. Речь идет о создании так называемого "робота для беременности" — инновационной системы искусственной матки, способной полностью обеспечить развитие плода к моменту появления на свет.

Как сообщает The Telegraph, техническая реализация проекта предполагает полную имитацию материнского организма. Плод будет развиваться в специальном резервуаре, а все необходимые питательные вещества и кислород будут поставляться через систему трубок. Разработчики ожидают, что рабочий прототип будет представлен уже к 2026 году, а приблизительная стоимость такой услуги составит около 14 000 долларов США.

Несмотря на потенциальные преимущества для пар, не имеющих детей естественным путем, инициатива спровоцировала волну дискуссий во всем мире. Эксперты отмечают сложность этической стороны вопроса.

"Эта технология вызвала глобальные дебаты по вопросам связи, согласия, этики и психологического влияния родов вне беременности человека", — отмечают аналитики.

Пока научная фантастика становится реальностью, мировое сообщество пытается обрести консенсус между технологическим прогрессом и фундаментальными принципами человеческой природы и психологической связи между матерью и ребенком.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Гилл провели эксперимент, в котором реконструировали "среднее" лицо Бога на основе представлений американских христиан.



