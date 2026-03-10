logo_ukra

Китайці готують революцію: що скоро отримає людство
НОВИНИ

Китайці готують революцію: що скоро отримає людство

Штучна матка за 14 тисяч доларів: науковці з Гуанчжоу готують революцію в репродуктології

10 березня 2026, 22:51
Автор:
Недилько Ксения

Китайські дослідники під керівництвом Чжана Ціфена з компанії Kaiwa Technology (Гуанчжоу) працюють над амбітним проєктом, який може назавжди змінити уявлення про народження дітей. Йдеться про створення так званого "робота для вагітності" — інноваційної системи штучної матки, здатної повністю забезпечити розвиток плода до моменту появи на світ.

Китайці готують революцію: що скоро отримає людство

китайські вчені

Як повідомляє The Telegraph, технічна реалізація проєкту передбачає повну імітацію материнського організму. Плід розвиватиметься у спеціальному резервуарі, а всі необхідні поживні речовини та кисень постачатимуться через складну систему трубок. Розробники очікують, що робочий прототип буде представлений вже до 2026 року, а орієнтовна вартість такої послуги складе близько 14 000 доларів США.

Китайці готують революцію: що скоро отримає людство - фото 2

                                                                                                                                                                                                     

Попри потенційні переваги для пар, які не можуть мати дітей природним шляхом, ініціатива спровокувала хвилю дискусій у всьому світі. Експерти наголошують на складності етичного боку питання.

"Ця технологія викликала глобальні дебати щодо питань зв'язку, згоди, етики та психологічного впливу пологів поза вагітністю людини", — зазначають аналітики.

Поки наукова фантастика стає реальністю, світова спільнота намагається знайти консенсус між технологічним прогресом та фундаментальними принципами людської природи й психологічного зв’язку між матір’ю та дитиною.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що дослідники з Університет Північної Кароліни в Чапел-Гілл провели експеримент, у якому реконструювали "середнє" обличчя Бога на основі уявлень американських християн. 



