Китайцы начали защищаться от "старения в офисе": зачем они ставят зонты за рабочими столами

Некоторые сотрудники в Китае считают, что длительное пребывание в офисе негативно отражается на внешности и самочувствии. Пользователи китайской платформы RedNote рассказывают, что после начала офисной работы замечали изменения кожи, усталость глаз и другие неприятные ощущения.

Китайцы используют зонты и маски в офисах, чтобы бороться со "старением". Фото: SCMP composite/RedNote

Один из работников из провинции Цзянсу заявил, что всего через месяц после начала работы заметил, что его кожа стала темнее, а глаза начали сильнее уставать. Подобные жалобы появились и у других пользователей.

В качестве защиты люди начали использовать самые разные средства. Одни наносят солнцезащитный крем на лицо и руки, другие надевают маски и головные уборы. Самым необычным решением стали небольшие зонты, которые сотрудники устанавливают непосредственно возле рабочего стола.

Причиной "офисного старения" пользователи считают прежде всего освещение. По словам дизайнера освещения Йоки, во многих китайских офисах используется холодный свет. Он помогает сохранять бодрость и поддерживать работоспособность, однако неправильная организация освещения может усиливать нагрузку на глаза.

Впрочем, светом список офисных проблем не ограничивается. Работники также жалуются на сухой или загрязнённый воздух, а в некоторых помещениях — на воздействие табачного дыма.

Необычные способы сделать рабочее место комфортнее становятся в Китае отдельным интернет-трендом. Помимо зонтов и солнцезащитного крема, сотрудники придумывают собственные способы борьбы с сухостью воздуха и стрессом.

Для одних это просто забавный интернет-флешмоб, для других — попытка компенсировать недостатки рабочего пространства. Но фотографии людей, сидящих в офисе под зонтами, уже вызвали активное обсуждение в китайских соцсетях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как в Китае превратили простую услугу в прибыльный бизнес.