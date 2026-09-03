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Китайці почали захищатися від "старіння в офісі": навіщо вони ставлять парасольки за робочими столами

Китайські офісні працівники несподівано почали захищатися від світла просто на робочому місці. Сонцезахисний крем, маски, головні убори та навіть парасольки стали частиною незвичайного тренду, який обговорюють у соціальних мережах.

3 вересня 2026, 20:31
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Сергій Кречмаровський

Деякі співробітники в Китаї вважають, що тривале перебування в офісі негативно позначається на зовнішності та самопочутті. Користувачі китайської платформи RedNote розповідають, що після початку офісної роботи помічали зміни шкіри, втому очей та інші неприємні відчуття.

Китайці почали захищатися від "старіння в офісі": навіщо вони ставлять парасольки за робочими столами

Китайці використовують парасолі та маски в офісах, щоб боротися зі "старінням". Фото: SCMP composite/RedNote

Один із працівників із провінції Цзянсу заявив, що всього через місяць після початку роботи помітив, що його шкіра стала темнішою, а очі почали сильніше втомлюватися. Подібні скарги з'явилися і в інших користувачів.

Для захисту люди почали використовувати різні засоби. Одні наносять сонцезахисний крем на обличчя та руки, інші надягають маски та головні убори. Незвичайним рішенням стали невеликі парасольки, які співробітники встановлюють безпосередньо біля робочого столу.

Причиною "офісного старіння" користувачі вважають насамперед освітлення. За словами дизайнерки освітлення Йокі, у багатьох китайських офісах використовується холодне світло. Воно допомагає зберігати бадьорість та підтримувати працездатність, проте неправильна організація освітлення може посилювати навантаження на очі.

Втім, світлом список офісних проблем не обмежується. Працівники також скаржаться на сухе чи забруднене повітря, а в деяких приміщеннях – на вплив тютюнового диму.

Незвичайні способи зробити робоче місце комфортнішим стають у Китаї окремим інтернет-трендом. Крім парасольок та сонцезахисного крему, співробітники вигадують власні способи боротьби із сухістю повітря та стресом.

Для одних це просто кумедний інтернет-флешмоб, для інших — спроба компенсувати недоліки робочого простору. Але фотографії людей, які сидять в офісі під парасольками, вже викликали активне обговорення у китайських соцмережах.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як у Китаї перетворили просту послугу на прибутковий бізнес.



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