Китайская армия поедет на обучение в Россию: к чему готовиться свободному миру

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях "Восток-2022" на территории России. Учения пройдут с 30 августа по 5 сентября, в них также примут участие военные из Беларуси, Индии, Таджикистана, Монголии. О чем говорит такое решение Китая? Можно ли считать, что РФ и КНР все очевиднее создают новый союз против Запада? Несут ли эти учения и сближения Москвы и Пекина новые угрозы свободному миру – или никакого сближения на самом деле нет? С такими вопросами "Комментарии" обратились к экспертам.

Военные учения России и Китая (фото из открытых источников)

"Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностями сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях "Восток-2022", — говорится в сообщении Минобороны Китая .

Россия дрейфует в сторону Азии



Политический эксперт Денис Гороховский отмечает:

"То, что Китай будет усиливать свое влияние на РФ, очевидно уже давно. Несмотря на уменьшение влияния России как государства на мировой арене, РФ остается одной из крупнейших стран по территории и количеству населения, что по умолчанию делает территорию стратегически важной как для Китая, так и для США".

Поэтому, продолжает эксперт, ничего удивительного в том, что власти Китая придают подобные знаки внимания РФ, нет.

"В то же время Китай демонстративно занял условно нейтральную позицию по отношению к российской агрессии в отношении Украины – и не помогает РФ не только в военном плане, но и в финансовом. При этом власти Китая даже не ограничивают местные коммерческие компании в праве прекращения работы на территории РФ, что еще раз подтверждает, что КНР даже косвенно не готова участвовать в войне, которую развязал Кремль, ограничиваясь лишь публичной критикой США и заявлениями, что именно Вашингтон спровоцировал Россию на военные действия", – объясняет Денис Гороховский.

По его мнению, уже сегодня можно говорить, что Россия дрейфует в сторону Азии и непосредственно Китая, а в ближайшие годы сближение двух государств станет активнее.

"Но, следует понимать, что в такой ситуации речь идет не о равном партнерстве, а скорее о прямой зависимости, аналогичной взаимоотношениям РФ и Беларуси. Причем в случае с Китаем, зависима именно Россия", – резюмирует Денис Гороховский.

Китай демонстрирует политику, которая не понравится США



Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что Китай явно раздражен неизменной линией США по поддержке Тайваня. Поэтому склонен демонстрировать политику, которая, наверное, может не понравиться США.

"В то же время дальше демонстрации эти отношения с Россией вряд ли продвинутся, – говорит эксперт. – Китай – великое государство, долго ведшее политику невступления в военные союзы. Подставлять военным сотрудничеством с Россией себя под санкции Запада вряд ли было бы дальновидным с точки зрения Китая, который трудно обвинить в недальновидности".

Сегодня в мире существует три экономических центра – США, ЕС и Восточная Азия, – акцентирует Александр Палий. И Китаю, уверен он, невыгодно разрушать отношения с двумя из трех этих центров (США и ЕС) ради слабеющих отношений с Россией.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Китай ответил США на визит Пелоси .

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