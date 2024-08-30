Китайские банки массово прекращают операции с РФ: в чем причина

Некоторые российские компании сталкиваются с растущими задержками и издержками на платежи с торговыми партнерами в Китае. Транзакции на десятки миллиардов юаней остаются в подвешенном состоянии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили "Reuters" российские источники, которые непосредственно знакомы с проблемой.

Банки Китая. Фото: из открытых источников

Отмечается, что российские компании и официальные лица в течение нескольких месяцев указывали на задержки транзакций. Это произошло после того, как китайские банки усилили проверки на соответствие требованиям на фоне угроз Запада вторичными санкциями за отношения с Россией. По словам источников, проблема обострилась в этом месяце.

"Китайские государственные банки массово приостанавливают операции с Россией, и платежи на миллиарды юаней задерживаются", – сообщил агентству источник, близкий к правительству.

По словам журналистов, Китай является крупнейшим торговым партнером России. На него приходилась треть российской внешней торговли в прошлом году. Пекин поставляет жизненно важное промышленное оборудование и потребительские товары, которые помогают России выдерживать санкции Запада. Он также обеспечивает прибыльный рынок для многих товаров российского экспорта, на которые полагается Китай – от нефти и газа до агропродукции.

После того, как в июне Министерство финансов США пригрозило вторичными санкциями банкам за сотрудничество с Россией, китайские финучреждения начали занимать очень строгую позицию в отношении транзакций, сообщил источник на одной из ведущих российских платформ электронной коммерции: "В тот момент прекратились все трансграничные платежи в Китай. Мы нашли решение, но это заняло около трех недель, что очень долго, за это время объемы торговли резко упали", – рассказал источник.

По его словам, одно из рабочих решений заключалось в том, чтобы купить золото, перевезти его в Гонконг и продать там, положив наличные на счет в местном банке. Источники сообщили Reuters, что некоторые российские компании использовали цепи посредников в третьих странах для обработки транзакций и обхода проверок соответствия, которые проводят китайские банки. Как следствие, расходы на обработку транзакций выросли до 6%, а ранее они были почти нулевыми.

"Для многих небольших компаний это означает полную остановку", – сообщил другой источник, близкий к правительству.

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