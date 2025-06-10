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Китайские дроны теперь не всем по карману: на какой шаг пошел Пекин

FT пишет о том, что Китай усложнил доступ к запчастям для дронов

сегодня, 10:32
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Кравцев Сергей

Китай делает проблемным доступ к критическим компонентам для беспилотников на фоне торгового напряжения с США. Следовательно, производители теперь платят в разы больше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Китайские дроны теперь не всем по карману: на какой шаг пошел Пекин

Китайские дроны. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что иностранные производители беспилотников столкнулись с резким ростом цен на китайские запчасти из-за усиления экспортного контроля в Китае. На выставке в Шэньчжэне представители отрасли сообщили, что "поставщики удвоили свои цены для иностранных клиентов, которые имеют мало альтернативных источников".

Один из турецких производителей дронов обратил внимание, что в прошлом месяце доставка по воздуху стоила 2000 долларов, а сегодня они хотят почти 3500.

В публикации говорится, что Китай, который производит до 80% всех коммерческих дронов в мире, доминирует в производстве ключевых компонентов: камер, пропеллеров, датчиков и контроллеров скорости. Но теперь доступ к этим частям ограничивается лицензионными требованиями. 

"Мы пытаемся производить европейские дроны, но не можем делать это с теми же технологиями, что и Китай", — заявил французский покупатель дронов.

Особые трудности возникли с тепловизионными камерами – их экспорт теперь тщательно контролируется, и, как говорит французский импортер, "поставщики просят двойную цену, потому что они берут на себя больше риска".

В материале говорится, что на рынке растет также теневая активность. Продавцов в Шэньчжэне видели с визитками, где были указаны услуги "доставки конфиденциальных товаров". По словам одного из них, "нам было поручено ориентироваться на клиентов из США, Европы и Ближнего Востока".

Китайские экспортеры, в том числе государственные, признают ограниченность собственного влияния на то, как именно используют их продукцию.

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Источник: https://www.ft.com/content/e2cbca48-a288-43eb-9916-475e6d873dad
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