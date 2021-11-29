Китайские инвесторы через суд требуют от Украины 4,5 млрд: как властям исправить ситуацию

Китайская компания Beijing Skyrizon, которая инвестировала в авиастроительное предприятие "Мотор Сич", подала иск с требованием взыскать с Украины (которая фактически разорвала сделку весной-2021) компенсацию в размере $4,5 млрд. О чём говорит такой шаг? Как могут события развиваться дальше? Что следует предпринять (понять) украинским властям? В непростой ситуации, которая нависла над Украиной, в интервью порталу "Комментарии" разбирались наши эксперты.

Мотор Сич

За очередную ошибку властей в принятии своих решений фактически заплатит каждый украинец

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal, председатель Китайско-Украинской торгово-промышленной ассоциации Денис Бондарь уверен: подача иска в суд китайскими инвесторами – шаг, которого следовало ожидать.

"Я об этом предупреждал ещё в марте 2021 года, когда СНБО только приняло решение о национализации предприятия – после его фактической законной продажи китайским инвесторам, – отмечает Денис Бондарь. – Стоит ожидать довольно длительного рассмотрения этого дела, если брать во внимание, что только подготовка иска, по моим оценкам, могла составить около 5 месяцев – с учётом выводов экспертов и непосредственно экономической экспертизы, которая и позволила определить размер убытков".

Эксперт акцентирует, что в случае поражения в данном деле государства Украина, за очередную ошибку властей в принятии своих решений фактически заплатит каждый украинец. Ведь деньги на компенсацию пойдут из государственного бюджета, наполняемого деньгами налогоплательщиков.

"Если придется выплатить 4,5 миллиарда долларов китайским инвесторам по решению суда, бюджету Украины будет нанесен непоправимый ущерб. Это может привести к задержке с выплатой пенсий и зарплат госслужащих", – предупреждает Денис Бондарь.

По его мнению, у украинских властей выход только один – готовить законодательную базу, которая поможет обосновать законность такого решения СНБО.

"С моей точки зрения, количество инструментов для защиты в этом деле у украинских властей крайне мало. И, скорее всего, Украина проиграет, – прогнозирует эксперт. – Тем более, если брать во внимание последние решения по искам против СНБО о санкциях против украинских граждан, в которых фактически санкции были признаны незаконными и такими, которые не имеют под собой никаких правовых оснований. Об этом, кстати, заявляли бывшие члены СНБО, экс-глава МВД Арсен Аваков и экс-спикер парламента Дмитрий Разумкова. Не исключаю, что и здесь основанием для принятия решения о национализации "Мотор Сич" послужила политическая необходимость, а не нормы законодательства".

Не продав в итоге акции "Мотор Сич" китайцам, Украина встала в один ряд с западными державами, включая США

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун подчеркивает, что ситуация непростая. И рассматривать ее необходимо, учитывая ряд аспектов.

"Ситуация с "Мотор Сич" и продажей китайской компании более половины акций предприятия, это акт недальновидности и, очевидно, коррупционности со стороны прошлой власти. Как она могла согласиться продать акции стратегически важного объекта инфраструктуру в Украине? Однозначно это дело должно рассматриваться не только со стороны Гаагского суда, куда подали иск китайцы, но и внутри Украины. Как так получилось, что один из важнейших объектов военного строительства оказался под угрозой перехода под влияние другого государства? К тому же такого непростого как Китай, проводящего агрессивную внешнюю политику, желающую увеличить влияние не только в своем (Азиатском) регионе, но и в Европе, в том числе Восточной. К тому же, известно, что Китайская Народная Республика (КНР) имеет тесные связи с РФ – врагом Украины. Уверен, что нашим правоохранительным органа, прокуратуре, стоило бы провести расследование касательно того, кто и почему чуть не отдал "Мотор Сич" представителям КНР", – говорит политолог.

При этом ему понятна позиция Beijing Skyrizon, которая подала этот иск. Компания действует логично с точки зрения защиты своих бизнес-интересов.

"С одной стороны, с коммерческой точки зрения китайцы имеют все возможности, чтобы иск был удовлетворен. Если было подписано соглашение, если уже зашли деньги инвестора, а потом произошел срыв соглашения – претензии понятны. С другой стороны, всё могло происходить по сговору отдельных лиц. Именно поэтому крайне важно объективно расследовать – кому и почему пришло в голову продавать "Мотор Сич". Так что не могу сказать однозначно, что всё закончится победой китайцев. Следует всё же учитывать ряд факторов, рассматривать ситуацию в комплексе. В том числе, учитывать, что не только Украина отказалась от сотрудничества с Beijing Skyrizon. Американцы и вовсе ввели санкции против этой компании. Ну и, конечно, что речь не просто о сорвавшихся бизнес-договоренностях, а о национальной безопасности Украины. Мы не могли пойти на эту сделку, если хотели сохранить суверенитет, независимость и военную мощь", – поясняет Максим Джигун.

Потому он считает этот вопрос дискуссионным. И прогнозирует, что рассматриваться в судах он может годами. И Украина в данном случае, по мнению политолога, стоит выстраивать свою линию защиты, в том числе, отталкиваясь от вопросов нацбезопасности.

Эксперт подчеркивает, следует понимать и геополитический расклад. Китай является одним из главных антиподов, оппонентов США, с которыми мы укрепляем стратегическое сотрудничества. Борьба между США и КНР идет годами, напоминая уже не столько борьбу, сколько холодную войну. Китай использует все рычаги, чтобы усилить влияние на мировой арене. При этом является далеко не демократическим государством, действия которого зачастую не воспринимаются цивилизованным миром.

"Именно поэтому китайскую экспансию следует максимально ограничивать. И не продав в итоге акции "Мотор Сич" китайцам, мы встали в один ряд с западными державами, включая США. В контексте наших европейских, евроатлантических устремлений – это был правильный шаг, стратегически верный . Ну, а на будущее, конечно, следует извлечь урок с ситуации. И более взвешенно подходить к такого рода соглашениям", – резюмирует Максим Джигун.

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