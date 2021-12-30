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Китайский дипломат: США заплатят "несносную цену" за свои действия по Тайваню

Тайвань стал ключевым фактором напряженных отношений между Китаем и Соединенными Штатами

сегодня, 10:13
Автор:

Карина Ожерельева
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Соединенные Штаты рискуют заплатить "несносную цену" из-за своих действий по Тайваню. Такое заявление сделал Ван И, советник штата и министр иностранных дел, в интервью государственным СМИ в четверг, 30 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Китайский дипломат: США заплатят "несносную цену" за свои действия по Тайваню

Член Государственного совета и министр иностранных дел Китая Ван I - Reuters

Китай утверждает, что демократически управляемый Тайвань является его собственной территорией, и потому за последние два года усилило военное и дипломатическое давление, чтобы заявить о своих претензиях на суверенитет, разжигая гнев в Тайбэе и беспокойство в Вашингтоне.

"Поощряя силы "Независимости Тайваня", Соединенные Штаты не только ставят Тайвань в чрезвычайно опасную ситуацию, но и подвергают Соединенные Штаты невыносимой цене", — сказал Ван.

Тайвань стал ключевым фактором напряженных отношений между Китаем и Соединенными Штатами, самым важным международным спонсором и поставщиком оружия для острова, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей.

Тайвань заявляет, что является независимой страной и обещает защищать свою свободу и демократию. Китай регулярно называет остров наиболее чувствительным вопросом в своих отношениях с Соединенными Штатами.

"У Тайваня нет другого пути, кроме воссоединения с материком", – сказал Ван.

Хотя Соединенные Штаты признают только один Китай, по закону они обязаны предоставить Тайваню средства для самообороны, и долгое время придерживаются политики "стратегической неопределенности" относительно того, будут ли они вмешаться военным путем, чтобы защитить Тайвань в случае китайского нападения.

Как сообщали ранее "Комментарии", Китай предупредил о "решительных мерах", если Тайвань будет делать шаги к независимости.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us-risk-paying-unbearable-price-over-taiwan-senior-chinese-diplomat-2021-12-30/
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