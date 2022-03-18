Китайский ход: как КНР поведет себя дальше в российско-украинской войне

Президент США Джо Байден проведет 18 марта телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Ранее Вашингтон предупредил, что Пекин рассматривает военную поддержку вторжения России в Украину – и пригрозил китайцам серьезными последствиями. Чего ожидать от Китайской Народной Республики (КНР)? Будет ли Китай и далее пытаться сохранять нейтралитет – или четко примет позицию одной из сторон конфликта?



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Любая война в Европе – это проблемы для китайской торговли

Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец уверен, что коммунистический Китай внимательно наблюдает за российско-украинской войной.



"Для Китая готовность Запада защищать Украину, жертвуя при этом своими экономическими интересами, теряя в торговле с РФ, – это маркер, показатель, что США точно встанут на защиту Тайваня, если КНР попытается решить силой свой территориальный вопрос. К тому же, Украина занимает особое место в продовольственной безопасности Китая. А еще очень важна с точки зрения логистических цепочек. Любая война в Европе – это проблемы для китайской торговли. К тому же, Китай явно был впечатлен тем объемом санкций, которые были введены против России", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, нынешняя война выгодна Китаю в смысле ослабления России. Ведь чем быстрее ослабнет РФ, тем быстрее она упадет в объятия КНР. И попадет в еще большую зависимость от "старшего брата".



"Помогать России в агрессии против Украины китайцы не будут, – уверен Тарас Березовец. – Во всяком случае, военным образом. Возможно, речь пойдет об увеличении объемов торговли. Но, естественно, ни о какой помощи, которую запрашивает Москва, Пекин не будет предоставлять – ни явно, ни тайно. Думаю, что с большой долей вероятности Китай договорится с США касательно снятия ограничений, которые были введены ранее. В том числе – потому что Китай, определенный ранее как главная стратегическая угроза США, перестал быть таковой. Это место за собой "застолбила" Россия. И Китаю выгодно разменять не предоставление поддержки РФ на реальные экономические выгоды для себя со стороны США и ЕС. Поэтому партия складывается идеально для КНР. И китайцы еще до завершения этого конфликта уже стали одними из главных победителей".

Китай стремиться к глобальному сотрудничеству, ему выгодно встать на сторону цивилизованного мира

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько не особо верит заявлениям чиновников КНР, уверяющих, что они были не в курсе планов РФ по вторжению в Украину.



"Об этих планах с конца осени говорил практически весь мир, опираясь на данные американской и британской разведок. Другое дело – обговаривалось ли это на личных встречах между чиновниками РФ и Китая. Обсуждалось ли напрямую, как будет действовать КНР во время вооруженной агрессии РФ. Давал ли Китай какие-то обещания касательно своего поведения во время этого вторжения", – отмечает эксперт.

По его словам, важно понимать, что КНР – куда более сложная для понимания страна, нежели путинская Россия.



"Если действия последней можно как-то просчитать-предсказать (упор всё чаще делается на агрессию, попрание норм международного права, самоизоляцию), то Китай, напротив, стремиться к глобальному сотрудничеству. К выходу на максимальное количество мировых рынков, – поясняет Александр Солонько. – Очевидно, что китайцы будут стараться получить максимум выгод из этой войны, вне зависимости от того, кто будет побеждать".

Конечно, продолжает эксперт, в наших интересах, чтобы Китай, как минимум, не предоставлял помощь РФ. И к этому КНР вполне может подтолкнуть понимание, что российская военная машина попросту загрузла в Украине, что российская армия оказалась далеко не такой мощной, как об этом годами трубила российская пропаганда. И что гипотетические санкции со стороны тех же США, Великобритании и ЕС за сотрудничество КНР с РФ в нынешних условиях – слишком большая цена за поддержку такой ослабевшей России.



"Нам важно переломить хребет российской военной машине, которая в последнее время воюет уже не с ВСУ, а с мирным населением. Думаю, это окончательно повлияет на позицию КНР, – говорит Александр Солонько. – А то, как себя сейчас поведет Китай, может серьезно повлиять на войну, которую Россия развязала не просто против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Я считаю некорректным, что некоторые медиа или эксперты называют происходящее "войной Путина". Это война всей России. Потому что Путин – просто продукт того общества (если его можно назвать обществом), которое его избрало, поддерживало все его действия (включая аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса), а сейчас поддерживает и эту войну. Ну, а Китай, думаю, в данной ситуации будет поддерживать одну страну – Китай. И для КНР, исходя из ситуации, выгодно сейчас встать на сторону цивилизованного мира, а не варварской России".

Как сообщал портал, что можно сказать о поведении и заявлениях Путина, спустя три недели открытого нападения на Украину, рассказали эксперты.



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