Китайский лидер раздражен из-за утечки конфиденциального разговора на саммите G20 (ВИДЕО)



















На видео, распространяемое в социальных сетях, видно, как китайский лидер Си Цзиньпин критикует премьер-министра Канады Джастина Трюдо за утечку подробностей их встречи за закрытыми дверями для прессы. Этот короткий обмен состоялся на саммите G20 на Бали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналистки Энни Вергерон-Оливер.



Си Цзиньпин критикует Трюдо. Фото: из открытых источников

Короткий разговор продемонстрировал напряженность в канадско-китайских отношениях. Сорвала тщательно спланированное возвращение Си на международную арену после недавнего съезда Коммунистической партии Китая и периода отсутствия зарубежных визитов из-за пандемии COVID-19.

"Это неправильно... Если есть искренность, мы можем общаться со взаимным уважением, но в противном случае трудно сказать, каким будет результат", — сказал Си в видео, которое распространила журналистка CTV.

Трюдо ответил, что верит в открытость разговоров между политиками, но также отметил свои принципы.

"В Канаде мы верим в свободный и честный диалог, мы будем продолжать конструктивно работать вместе, но есть вещи, с которыми мы не согласимся", – говорит Трюдо.

В этот момент его прерывает нетерпеливый Си, говорящий, что "сначала необходимо создать условия". После этого двое политиков пожимают друг другу руки и уходят.

Китайско-канадские отношения сильно ухудшились после 2018 года. В Канаде задержан президент китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США, которую обвинили в шпионаже.

Посмотреть видео разговора с критикой Си Цзиньпина в сторону Трюдо можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай озвучил заявление относительно упавшей в Польше ракеты .

Также "Комментарии" писали о пандемии COVID-19 в Китае. Авторитарные власти удваивают карантинные меры.

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