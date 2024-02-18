Глава китайского Министерства иностранных дел Ван И дал заверение украинскому коллеге Дмитрию Кулеби, что Китай не отправляет летальное оружие в Россию.

Министр иностранных дел Китая Ван И (фото из открытых источников)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Китая.

"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам", — говорится в сообщении МИД Китая.

Ван И, как утверждается в заявлении, ознакомил Кулебу с "принципиальной позицией" Пекина по "украинскому вопросу" (так в Китае называют войну РФ против Украины) и подчеркнул, что будет способствовать миру и переговорам, и не будет "подливать масла в огонь" .

"Китай не использует возможности и не продает летальное оружие в районы конфликта или сторонам конфликта. Мы будем продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны и скорейшем восстановлении мира. Даже если есть только проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", — заявляют представители. МИД Китая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай принял сторону России в войне против Украины. Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал прекратить США и другие страны посылать оружие Украине для войны против России. Также представитель КНР призвал вернуться Украину и Россию в Минские договоренности.

В ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости остановить поставки оружия Украине. По его словам, это делает невозможным окончание войны в Украине дипломатическими методами.

Кроме того, посол Китая в ООН призвал Украину и Россию переосмыслить и выполнить Минские договоренности, подписанные в 2014 году во время начала войны и первого вторжения России. Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия Украине ставят в опасное положение другие страны.

