В Москву приехал специальный представитель Китая Ли Ху. В Кремле он встретился с замминистра иностранных дел РФ. Об этом сообщают Reuters и китайские СМИ.

Ли Хуэй (фото из открытых источников)

В сообщениях говорится, что дипломат приехал в Москву, 2 марта и встретился с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным. По сообщению российского МИД, стороны обменялись мнениями по поводу "украинского кризиса".

"Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета интересов в сфере безопасности", — говорится в МИД РФ.

Кроме того, в главном дипломатическом ведомстве России заявили, что "ультимативные требования" к Москве и "диалоговые форматы", которые предлагают Украина и страны Запада, "только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан назвал единственный шанс на мир для Украины. Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа станет единственным серьезным шансом на мир в Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В противном случае Орбан считает, что война в Украине будет продолжительной.

Виктор Орбан во время посещения Турции принял участие в Анатолийском дипломатическом форуме, где высказал свои мнения по поводу войны в Украине. Венгерский лидер заявил, что возвращение Трампа в должность президента США поможет завершить войну в Украине.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что войны в Украине могло бы не произойти, в случае, если бы Дональд Трамп и дальше занимал пост президента США. В своем выступлении Орбан выразил "глубокое уважение" Трампу и рассказал, что улетит в США для встречи с бывшим американским президентом на следующей неделе. Дональд Трамп во время своих выступлений перед сторонниками Республиканской партии неоднократно хвалил Орбана.

