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Китайскую блогершу оштрафовали на 210 миллионов долларов: озвучена причина

"Королеву стримов" в Китае обвинили в сокрытии доходов

сегодня, 14:22
Автор:

Людмила Слободенюк
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Хуан Вэй в Китае является одной из самых популярных блогерш, в сети она имеет имя Вия, за ее жизнью наблюдают более 90 миллионов подписчиков. Она делает обзоры товаров в онлайн-трансляциях и зарабатывает на этом приличные деньги, ее даже добавили в список "100 самых влиятельных людей" по версии "Time". На днях стало известно, что власти Гуанчжоу подозревают девушку в уклонении от уплаты налогов. Пишет "24Бизнес".

Китайскую блогершу оштрафовали на 210 миллионов долларов: озвучена причина

Хуан Вей. Фото из открытых источников

Власти Китая сочли, что Вия не платила налоги со своих блогерских заработков в течение двух лет и таким образом бюджет недополучил 110 миллионов долларов. Поэтому, подсчитав все штрафные санкции, госналоговая требует уплатить 1 млрд 341 млн юаней, что по курсу составляет примерно 210 миллионов долларов.

Сама блоггерша признала свою вину и готова отдавать долги.

"Я признаю себя виновной и полностью принимаю наказание", — написала Хуан Вэй на своей странице в Weibo.

Однако даже после этого страницы блогерши заблокировали, а компании, ранее с ней сотрудничавшие, начали всячески открещиваться от связей с ней и удалять отметки с Вией на своих страницах.

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Я признаю себя виновной и полностью принимаю наказание,
– написала блоггерша на своей странице в Weibo.
https://business.24tv.ua/ne-splachuvala-podatki-blogerku-oshtrafuvali-210-milyoniv-dolariv_n1825509
Я признаю себя виновной и полностью принимаю наказание,
– написала блоггерша на своей странице в Weibo.
https://business.24tv.ua/ne-splachuvala-podatki-blogerku-oshtrafuvali-210-milyoniv-dolariv_n1825509


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Источник: https://business.24tv.ua/ne-splachuvala-podatki-blogerku-oshtrafuvali-210-milyoniv-dolariv_n1825509
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