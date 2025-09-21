Китайскую журналистку, которая первой сообщила о COVID-19, снова приговорили к заключению

Китайская журналистка Чжан Чжань, ставшая в 2020 году одной из первых, кто рассказал миру о вспышке COVID-19 в городе Ухань, получила еще четыре года лишения свободы. Об этом сообщила организация "Репортеры без границ".

Журналистка Чжан Чжань. Фото из открытых источников

19 сентября китайский суд признал 42-летнюю Чжан виновной в "разжигании вражды и провоцировании нарушений общественного порядка". Это те же обвинения, по которым ее уже осудили в декабре 2020 года после публикаций репортажей из больниц и улиц Уханя, где пандемия коронавируса только набирала обороты.

В своих материалах журналистка показывала переполненные больницы, нехватку ресурсов и панику среди населения. Эта картина резко контрастировала с официальными сообщениями власти о коронавирусе. Чжан Чжань была арестована еще в 2020 году и отбыла четырехлетний срок заключения. Во время пребывания в тюрьме она пыталась объявить голодовку, протестуя против преследований, однако ее кормили насильственно.

В мае 2024 года журналистку освободили, но уже через несколько месяцев снова задержали в Шанхае. Ее бывший адвокат Жэнь Цюаньню считает, что новый приговор связан с критическими комментариями Чжан на иностранных платформах по поводу нарушения прав человека в Китае.

"Репортеры без границ", Комитет защиты журналистов и другие международные организации назвали приговор надуманным и политически мотивированным. Они призывают китайские власти снять обвинения и немедленно освободить Чжан Чжань. Официальный Пекин не комментирует дело.

По данным "Репортеров без границ", в Китае сейчас за решеткой находится по меньшей мере 124 журналиста, что делает страну мировым лидером по количеству заключенных представителей медиа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом штамме коронавируса в Украине. У Минздрава назвали особые симптомы.

Также "Комментарии" писали, что в Китае обнаружили новый коронавирус летучих мышей, который может поражать людей тем же путём, что и COVID-19.